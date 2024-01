Fünf Tore in Hälfte eins: Japan gelingt Auftaktsieg gegen Vietnam

Japan hat sein erstes Gruppenspiel beim Asien-Cup gegen Vietnam mit 4:2 gewonnen. Der wilde Schlagabtausch in Hälfte eins legte den Grundstein für den Sieg der Samurai Blue.

Zum Auftakt des Asien-Cups in Gruppe D traf Top-Favorit Japan mit Itakura (Gladbach), Ito (VfB Stuttgart) und Endo (FC Liverpool) in der Startelf auf Vietnam.

Und der Außenseiter machte der Samurai Blue das Leben im ersten Durchgang durchaus schwer. Der frühe Führungstreffer durch Minamino, der per Nachschuss traf (11.), brachte der Elf von Hajime Moriyasu keine Sicherheit.

Vietnam geht in Führung

Denn die Vietnamesen zeigten einen durchweg mutigen Auftritt - und hatten die passende Antwort parat: In der 16. Minute glich Nguyen sehenswert per Kopf aus. Und damit nicht genug: Japans Schlussmann Suzuki ließ einen eigentlich harmlosen Kopfball schwach in die Füße von Pham abprallen, der aus kürzester Distanz zur Führung einnetzte (33.).

Minamino trifft doppelt, Nakamura traumhaft

Doch im wilden Schlagabtausch im Al-Thumama Stadium in Doha ließen die nächsten Tore nicht lange auf sich warten: Erst sorgte Minamino mit seinem zweiten Treffer für den erneuten Ausgleich (45.), dann stellte Nakamura per Traumtor die japanische Führung wieder her (45.+4). Mit 3:2 ging es in die Pause.

Der zweite Durchgang hatte nicht so viele Höhepunkte zu bieten, war dennoch spannend: Vietnam war um den Ausgleich bemüht, doch die Durchschlagskraft fehlte nun.

Die Samurai Blue verteidigte kompakt, ließ daher wenig zu - und sorgte in der Schlussphase für die Vorentscheidung: Am Ende einer schönen Kombination über Doan und Ito kam Ueda im Sechzehner zum Abschluss und markierte den 4:2-Endstand.