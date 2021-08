Traumfinale bei Olympia perfekt: Asensio erlöst Spanien spät

Das olympische Traumfinale ist perfekt: Durch einen späten 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Gastgeber Japan ist Spanien dem Titelverteidiger aus Brasilien ins Endspiel gefolgt.

Spanien besiegte in seinem Halbfinale Japan mit 1:0 nach Verlängerung. Marco Asensio von Real Madrid sorgte mit einem feinen Schlenzer für die späte Erlösung (115.). Die Entscheidung um Gold fällt am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Yokohama. Der Kampf um Bronze wird einen Tag zuvor in Saitama im Spiel Mexiko gegen Japan entschieden.

Die Iberer um den nach einer Stunde ausgewechselten Leipziger Dani Olmo waren von der Spielanlage her besser, hatten auch die besseren Möglichkeiten. Doch der Gastgeber um den starken Takefusa Kubo, Real-Teamkollege von Asensio, hielt gut dagegen. In der Schlussphase der regulären Spielzeit hatten die Spanier wiederholt die Chance zur vorzeitigen Entscheidung. Beiden Teams fehlte es im Abschluss aber an Präzision - bis Asensio seine ganze Klasse zeigte.

Der 25-Jährige mit dem feinen linken Fuß riss sich nach seinem 1:0 das Trikot vom Leib. Er verhinderte das zweite Elfmeterschießen bei Olympia an diesem Tag. Die Brasilianer hatten schließlich gegen Mexiko erst in der Lotterie vom Punkt den erneuten Finaleinzug perfekt machen können. BVB-Leihgabe Reinier verwandelte den entscheidenden Versuch.