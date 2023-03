Borré spektakulär! Cafeteros entführen Sieg aus Japan

Kolumbien hat ein freundschaftliches Länderspiel im japanischen Osaka mit 2:1 gewonnen. Für den Aufreger sorgte Rafael Borré von Eintracht Frankfurt.

Per Fallrückzieher ins Glück: Rafael Borré. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Mit einem spektakulären Fallrückzieher hat Eintracht-Profi Borré Japans Torwart Daniel Schmidt überwunden und den 2:1-Auswärtssieg Kolumbiens herbeigeführt. Der Frankfurter sorgte mit dem Traumtor in der 61. Minute letztlich auch für den Endstand in Osaka.

Brightons Flügelspieler Kaoru Mitoma hatte die im ersten Abschnitt überlegenen Japaner schon in der 3. Spielminute per Kopf nach einer Morita-Hereingabe in Führung gebracht. Noch vor der Pause gelang den "Cafeteros" durch Teenager Jhon Duran von Aston Villa der Ausgleich. Der 19-Jährige vollstreckte nach einer Machado-Flanke an den zweiten Pfosten. Machado hatte zuvor den Gladbacher Ko Itakura im Laufduell stehen lassen.

Nach der Pause wurde Kolumbien stärker und entschied das Testspiel am Ende nicht unverdient für sich. Nach Borrés Treffer verhinderte Gästekeeper Vargas gegen Ueda mit einer starken Parade das 2:2.

Zahlreiche Bundesliga-Profis im Einsatz

Mit drei Bundesliga-Profis war Japan ins Spiel gegangen: Neben Itakura zählten auch Hiroki Ito (Stuttgart) und der Frankfurter Daichi Kamada zur ersten Elf. Letzterer traf in Borré also auf einen Klubkollegen. Im weiteren Spielverlauf wurden bei den "Samurai Blue" noch Wataru Endo (ebenfalls Stuttgart), Ritsu Doan (Freiburg) und Takuma Asano (Bochum) eingewechselt.

Bei den Kolumbianern kam der inzwischen 37-jährige Rafael Falcao (Rayo Vallecano) in der Endphase für Borré zum Zug.