Deutschland dank Japans Sieg über Finnland in der Zwischenrunde

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht schon vor dem letzten WM-Gruppenspiel am Dienstag in der Zwischenrunde. Grund ist nach dem Sieg gegen Australien Finnlands überraschende Niederlage gegen Japan.

Kurz nach der Schlusssirene flossen sogar die Tränen - die japanische Basketball-Nationalmannschaft hat ein Ausrufezeichen gesetzt und zwei Tage nach der Auftaktschlappe gegen Deutschland (63:81) Finnland besiegt. Dabei holten die Co-Gastgeber der WM sogar einen 18-Punkte-Rückstand gegen den EM-Viertelfinalisten von 2022 auf - und das obwohl ihr Superstar Yuta Watanabe von Phoenix Suns das gesamte Spiel über nicht so richtig Tritt fand (vier Punkte).

Begonnen hatte die Partie für Japan mit einem guten Viertel (22:15), dann aber drehte das von Lauri Markkanen (27 Punkte) angeführte Finnland auf und erarbeitete sich zur Pause eine 46:36-Führung. Nach einem ausgeglichenen dritten Abschnitt war dann das mit Spannung erwartete Schlussviertel gekommen, in dem Japan beflügelt vom Publikum in Okinawa völlig aufdrehte und mit 35:15 gewann. Phasenweise fiel den körperlich eigentlich überlegenen Finnen kein Mittel mehr gegen die entfesselten Hausherren ein - am Ende hieß es 98:88.

Damit steht bereits fest, dass Deutschland in der Zwischenrunde am Freitag und Sonntag antritt und dort um ein Ticket für die Endrunde in Manila spielt. Die Gegner sind noch offen - sehr wahrscheinlich kommt es aber zum Wiedersehen mit Slowenien und Luka Doncic.

Offen ist auch, ob Dennis Schröder und Co. zwei oder drei Siege aus der Vorrunde mitnehmen. Gegen die bisher sieglosen Finnen um Lauri Markkanen ist das DBB-Team am Dienstag (9.30 Uhr/Magentasport) aber klarer Favorit.

Auswirkungen könnte die Konstellation indes auch auf die Rotation haben. Bundestrainer Gordon Herbert dürfte dem einen oder anderen Akteure ein paar mehr Minuten zur Erholung auf der Bank gönnen. Auch Franz Wagner hat nach seiner Knöchelblessur womöglich länger Zeit zur Erholung.