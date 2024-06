Janzen verlässt Werder schon wieder

Der SV Werder Bremen und Mathilde Janzen (19) gehen ab sofort getrennte Wege. Die Mittelfeldakteurin bat den SVW um eine vorzeitige Auflösung ihres Vertrages, wie der Klub am Montag meldet. "Natürlich haben sich beide Seiten bei der Verpflichtung im Winter mehr Einsätze und eine andere Entwicklung gewünscht. Leider schreibt der Fußball manchmal andere Geschichten, so dass wir uns nach einem ehrlichen Austausch über die Perspektive im Werder-Team auf eine Vertragsauflösung geeinigt haben", erklärte Abteilungsleiterin Birte Brüggemann. Janzen war im Winter von der TSG Hoffenheim zum SVW gewechselt und kam lediglich auf einen Einsatz in der Bundesliga.