Janza erzielt wuchtigstes EM-Tor - Hjulmand trifft aus größter Distanz

Ein Trend dieser EM sind Weitschusstore. Ein Slowene brachte den größten Wumms hinter den Ball, ein Däne traf aus der größten Distanz.

Volltreffer: Sloweniens Erik Janza trifft per Weitschuss gegen Dänemark Getty Images

Wie die UEFA mitteilte, sind in den 36 Partien der Gruppenphase neun Tore aus einer Entfernung von 20 oder mehr Metern erzielt worden. Ein klarer Trend bei dieser EM - und auch ein für die Zuschauer im Stadien und vor den Fernsehern spektakulärer.

Den härtesten Weitschuss-Treffer erzielte Sloweniens Erik Janza, der wuchtig am 1. Spieltag zum 1:1-Endstand gegen Dänemark traf. Allerdings hatte der Abwehrspieler von Gornik Zabrze (Polen) bei seinem Ausgleichstor auch Glück, denn sein strammer Schuss wurde noch abgefälscht, so dass der dänische Keeper Kasper Schmeichel ohne Abwehrchance war. Für sein tolles Tor erzielt Janza sogar Glückwünsche von Lukas Podolski.

Auf Rang zwei der wuchtigsten Weitschusstore landete der Rumäne Razvan Marin mit seinem zwischenzeitlichen 2:0 im ersten Spiel gegen die Ukraine (3:0). Den dritten Rang belegt der türkische Jungstar Arda Güler. Der 19-Jährige von Real Madrid setzte beim 3:1 gegen Georgien den Ball aus 20 Metern halbrechter Position stramm in den linken oberen Winkel.

Sein Visier am genauesten eingestellt hat der Däne Morten Hjulmand. Der Legionär von Sporting Lissabon nahm beim 1:1 gegen England Maß und traf aus rund 25 Metern unter Mithilfe des Aluminiums zum Ausgleich, der englische Keeper Jordan Pickford hatte nicht den Hauch einer Abwehrchance. Güler und Marin folgen erneut auf den Plätzen, allerdings dieses Mal in umgekehrter Reihenfolge.

Kein deutscher Spieler vertreten - Kane: "Ein guter Ball für die Stürmer"

In beiden Kategorien ist nach der Gruppenphase kein deutscher Spieler vertreten. Im Auftaktspiel gegen Schottland (5:1) trafen Florian Wirtz und Emre Can von außerhalb des Strafraums, allerdings waren sie bei ihren Abschlüssen auch keine 20 Meter vom schottischen Tor entfernt.

Manche vermuten, dass der Trend zu Weitschusstoren mit dem EM-Ball "Fußballliebe" zusammenhängen könnte. Allerdings steht ein Beweis noch aus, Tatsache ist jedoch, dass der EM-Ball bei den Offensivspielern gut ankommt: "Es ist ein guter Ball für Stürmer. Er ist schneller", sagte Englands Kapitän Harry Kane. "Ich finde, er ist besser für die, die Tore schießen als für die Torhüter", fügte der Bayern-Goalgetter an. Allerdings haben die Three Lions in ihren drei Gruppenspielen erst zwei magere Tore erzielen können - keines davon von außerhalb des Strafraums.