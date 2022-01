Jantschke will "den Teamspirit mitnehmen"

Tony Jantschke feierte in München eine gelungene Rückkehr. Der Routinier zieht aus dem 2:1-Sieg eine wichtige Erkenntnis.

Dreierkette? Viererkette? Am Ende der Überlegungen, mit welcher Abwehrformation man in München spielen sollte, entschied sich Trainer Adi Hütter für die Variante mit den drei Verteidigern im Zentrum. Wenn man 2:1 gewinnt, war es die richtige Wahl. Weil auch Tony Jantschke gegen Bayerns Top-Offensive bestand und ein weiteres Mal unter Beweis stellte, dass auf ihn jederzeit Verlass ist, wenn er gebraucht wird. Fehlende Spielpraxis nach nur einem Einsatz in der Hinrunde und dem langen Ausfall aufgrund der schweren Gesichtsverletzung Ende Oktober? Merkte man Jantschke höchstens in der Anfangsphase an, als sich die gesamte Borussen-Elf noch finden musste. Ansonsten zahlte sich die Hereinahme des 31-jährigen Routiniers voll aus. "Tony hatte gut trainiert. Und da auf der linken Seite Luca Netz mit seinen 18 Jahren spielen sollte, haben wir diese Option gezogen", erklärte Hütter nach dem Schlusspfiff.

"Es war super, dass der Trainer mit das Vertrauen geschenkt hat"

Zweimal stand Jantschke in der Startelf, mehr Einsätze kamen in dieser Saison bisher auch nicht zusammen. Beide Male siegte die Borussia. In der Hinrunde 1:0 gegen Borussia Dortmund. Am Freitag beim Rekordmeister. Das Comeback geglückt - und Jantschke happy. "Das erste Spiel nach so einer schweren Gesichtsverletzung ist immer etwas komisch, zumal ich in der Hinrunde ja auch nur das eine Spiel gemacht habe. Es war super, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat - und wir gewonnen haben", sagte der Abwehrmann.

Als "guten Schritt" bezeichnete der Innenverteidiger den Auswärtssieg, von dem sich die Borussen einen erheblichen Schwung für die anstehenden Aufgaben erhoffen. Zwei Heimspiele, gegen Bayer Leverkusen und Union Berlin, stehen auf dem Programm. "Diese Spiele wollen wir unbedingt gewinnen und weiter punkten. Die Situation, in die wir uns gebracht haben, ist nicht angenehm. Wir wollen schnell da unten rauskommen", erklärte der Rechtsfuß. Als Erkenntnis aus dem Auftaktsieg sollte in den Köpfen bleiben, dass es "nur gemeinsam geht", sagte Jantschke und forderte: "Den Teamspirit, den wir gezeigt haben, müssen wir mitnehmen."