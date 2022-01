Jantschke und die Kettenfrage

In Tony Jantschke kehrt zum Rückrundenauftakt ein Innenverteidiger in den Kader zurück. Ob der Routinier direkt in die erste Elf durchstartet, hängt auch davon ab, für welche Grundformation sich Gladbachs Trainer Adi Hütter entscheidet.

Rückt er direkt in die Startelf? Gladbach-Routinier Tony Jantschke. imago images