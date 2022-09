Janßens grenzenloser Ärger: "Das fühlt sich einfach schlecht an"

Olaf Janßen mochte das 2:2-Remis gegen Halle einfach nicht hinnehmen: Viktorias Trainer stauchte sein Team noch im obligatorischen Mannschaftskreis gehörig zusammen und machte aus seinem Ärger über die verlorenen zwei Punkte keinen Hehl.

"Wir haben gefühlt sieben Umschaltsituationen liegen gelassen und laufen bei eigener Führung kurz vor Schluss in einen Konter. Das fühlt sich einfach schlecht an", polterte der 55-jährige Coach nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge. "Wenn man im eigenen Wohnzimmer die drei Punkte im Sack hat und die dann verschenkt - wenn sich das nicht scheiße anfühlt, dann weiß ich nicht, was. Das muss einen schon ärgern", schimpfte Janßen und stellte klar: "Auf diesen Lernprozess hätte ich gerne verzichtet."

Patrick Koronkiewicz, der vom Punkt auf 2:0 gestellt und die vermeintliche Vorentscheidung besorgt hatte, sprach am "MagentaSport"-Mikrofon von einer gefühlten Niederlage. "Unbeschreiblich. Da ist gefühlt nur Leere. Wenn du zuhause 2:0 führst und ein gutes Spiel machst, dann musst du das über die Zeit bringen. Dann bekommst du zwei Eiertore und wir gehen nur mit einem Punkt nach Hause", sagte der 31-jährige Verteidiger.

Auch der nächste Gegner spielte nach Führung nur 2:2

Dass die Viktoria trotz des vierten sieglosen Spiels in Folge einen Platz nach oben auf Rang 9 kletterte, dürfte ein schwacher Trost sein. Nach dem Einlauf muss Janßen seine Mannschaft nun schleunigst wieder aufbauen. Denn am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es zum SV Meppen, den ein ähnliches Schicksal ereilte: Bis zur 87. Minuten hatten die Emsländer beim SC Verl 2:1 geführt, ehe Joker Joscha Wosz noch der Ausgleich gelang. Stellt sich die Frage: Wer steckt den späten Rückschlag besser weg?