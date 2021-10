Janßen: "Wenn wir die Haltung beibehalten, schaffen wir es da raus"

Zum zweiten Mal in Folge gewann Viktoria Köln zu Null. Das Team von Olaf Janßen sammelt derzeit fleißig Punkte gegen den Abstieg - obwohl immer noch viel Personal fehlt.

Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage zollte Janßen seinen Spielern Respekt: "Wieder 100 Prozent: Die Mannschaft hat sich in alles reingeworfen", sagte der Trainer bei MagentaSport nach 90 Minuten, von denen sein Team 87 in Überzahl war. Hart erarbeitet werden musste der 1:0-Sieg gegen Magdeburg aber allemal, immerhin war der Tabellenführer zu Gast im Sportpark Höhenberg. Nach der Zweitvertretung des BVB musste sich mit dem FCM aber letztlich auch der zweite spielstarke Gegner in Folge Köln geschlagen geben.

"Das fühlt sich super an", sagte Janßen. "Wir sind auf dem Weg. Es fehlten auch heute noch acht Spieler und einige, die heute dabei waren, sind noch nicht bei 100 Prozent. Wenn wir diese Haltung beibehalten, schaffen wir es da raus."

Einen ähnlichen Ton schlug Simon Handle an: "Wir sind immer besser in der Spur und dann kann man auch den Tabellenführer schlagen", sagte der Angreifer, der erst bei Müllers Platzverweis gefoult wurde und anschließend das einzige Tor des Abends erzielte. Zur frühen Roten Karte sagte er: "Es war die Vorgabe, dass wir den Gegner früh unter Druck setzen. Das mögen die nicht und auf solche Fehler lauere ich."

Condé: "Haben eigentlich Antworten auf Unterzahl"

Trotz Rückstands, Unterzahl und Verletzungspech (Bittroff und Obermair mussten ausgewechselt werden) gestaltete Magdeburg das Spiel bis zum Ende offen. Mittelfeldspieler Amara Condé sprach seiner Mannschaft dafür "großen Respekt" aus, kritisierte aber: "Wir haben die erste Hälfte größtenteils verschlafen. Das liegt nicht nur an der Roten Karte, denn wir haben eigentlich Antworten auf eine eigene Unterzahl, waren aber nicht wach genug, um Ruhe und Ordnung reinzubringen."

Sein Trainer stimmte ihm zu: "Wir sind maximal unglücklich ins Spiel gekommen, haben uns dann aber zu tief fallen gelassen", sagte Christian Titz. "Defensiv sind wir gut gestanden, aber wir haben zu viele lange Bälle geschlagen und nicht unser normales Passspiel aufgezogen. So entstanden mehr Stresssituationen. In der zweiten Hälfte haben wir zumindest das besser gemacht."

Einen größeren Ärger muss Rotsünder Müller offenbar nicht befürchten: "Er hat im Bruchteil einer Sekunde die falsche Entscheidung getroffen. Das kann passieren", kommentierte Titz.