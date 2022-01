Janßen warnt vor Martinovic und Sohm: Beste Stürmer "in dieser Konstellation"

Dem Befreiungsschlag gegen Verl will Viktoria Köln am Dienstagabend einen weiteren Sieg folgen lassen. Doch Cheftrainer Olaf Janßen weiß um die Stärke des Gegners Waldhof Mannheim - insbesondere in der Offensive.

Olaf Janßen darf gegen Waldhof Mannheim nach einer Sperre wieder an der Seitenlinie stehen. imago images/Herbert Bucco