Janßen vor Aue: "Das motiviert uns natürlich besonders"

Fünfter gegen Vierter heißt es am Samstag, wenn Viktoria Köln den FC Erzgebirge Aue empfängt. Der Respekt voreinander ist groß, die Vorfreude ebenso.

Am Samstag kommt es zum Wiedersehen ziemlich guter Freunde: Pavel Dotchev, der die Viktoria nach ihrem Drittliga-Aufstieg 2019 für gut eineinhalb Jahre betreute, kehrt als Trainer des FC Erzgebirge Aue an seine alte Wirkungsstätte zurück. Kölns Sportvorstand Franz Wunderlich, der am Mittwoch 60 Jahre alt wurde, freut sich auf das Wiedersehen mit dem Drittliga-Rekordtrainer (322 Spiele): "Es ist sicher kein Geheimnis, dass wir ein äußerst gutes Verhältnis zueinander haben", sagt Wunderlich.

Viktoria kann vorbeiziehen

Dotchev und Aue kommen als Vierter nach Höhenberg. Nur ein Punkt trennt beide Teams in der Tabelle. Mit einem Sieg würde die Viktoria somit am FCE vorbeiziehen. "Das motiviert uns natürlich besonders", sagt Trainer Olaf Janßen, der "ein enges und umkämpftes Match" erwartet.

Der Respekt vor seinem Gegenüber ist groß. "Pavel ist sehr erfahren, sehr abgezockt", sagt Janßen über Dotchev. "Ich glaube, dass mit Erzgebirge Aue in dieser Saison auf jeden Fall zu rechnen ist." Nach einem kleinen Hänger - drei Niederlagen in Serie - habe Aue beim 2:0 gegen Saarbrücken wieder "die Kurve bekommen".

Die Jungs werden immer überzeugter von dem, was wir tun. Olaf Janßen

Die Viktoria ihrerseits ist seit vier Spielen ungeschlagen. "Wir hatten eine anspruchsvolle englische Woche und sind da ohne Niederlage durchgekommen. Das war wichtig und hilft natürlich auch für die Stimmung in der Mannschaft", meint Janßen.

Der Coach sieht sein Team "inhaltlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Jungs werden immer überzeugter von dem, was wir tun." Und das wolle man gegen Aue am Samstag natürlich wieder auf den Platz bringen. "Wir freuen uns sehr darauf, das gegen eine so starke Mannschaft unter Beweis zu stellen", so Janßen.

Marseiler vor Rückkehr

Außenstürmer Luca Marseiler wird nach überstandener Kniereizung wohl wieder in die Startformation zurückkehren. Erneut ausfallen wird dagegen Stammkeeper Ben Voll, der nach seiner Einblutung im Oberschenkel aber bereits erste torwartspezifische Übungen absolvieren konnte.