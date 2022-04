Janßen von Klassenerhalt überzeugt: "Dann sind wir brutal stolz"

Noch ist Viktoria Köln nicht gerettet, die Domstädter müssen den Blick auch nach dem 1:1 gegen den SV Meppen nach unten richten. Trainer Olaf Janßen ist aber zuversichtlich - und denkt über das Saisonende hinaus.

Mit dem Punktgewinn gegen den SV Meppen war Janßen sehr einverstanden - obwohl sein Team vor allem zu Beginn des ersten Durchgangs klar überlegen war und eine Vielzahl von Chancen hatte. "Ich bin sehr stolz, so eine Mannschaft zu haben, die weiterhin bedingungslos an unseren Fußball glaubt. In der ersten Hälfte waren wir überragend. Die fünf, sechs Stück sind uns nicht vor die Füße gefallen, da steckte ein Plan dahinter", sagte der 55-Jährige. "In der ersten Hälfte müssen wir eigentlich in Führung liegen."

In Sachen Gegenpressing können wir in der zweiten Hälfte einen Lehrfilm drehen. Olaf Janßen

Trotz zahlreicher Kölner Gelegenheiten gingen aber die Gäste durch ein sehenswertes Tor von Verteidiger Lars Bünning mit 1:0 in Führung. Natürlich sei es dann schwer gewesen, sich ins Spiel zurückzukämpfen, so Janßen. Bünnings nächster Treffer - diesmal ins eigene Tor - kurz nach dem Seitenwechsel holte die Viktoria letztlich zurück ins Spiel. "Wir haben uns dann nicht mehr diese klaren Torchancen herausgespielt, weil Meppen extrem eklig war", fuhr Kölns Coach in seiner Analyse fort, ihn überzeugte aber vor allem die Arbeit gegen den Ball: "In Sachen Gegenpressing können wir in der zweiten Hälfte einen Lehrfilm drehen."

Janßen denkt an den Klassenerhalt und an ein "sehr, sehr interessantes Fundament"

Und doch, bei aller Euphorie, die Janßen nach dem Spiel verspürte ("Wenn ich über 90 Minuten die Einstellung meiner Mannschaft sehe, damit meine ich jeden Spieler, dann bin ich einfach total glücklich, Trainer dieser Mannschaft zu sein"): gerettet sind die Rechtsrheiner noch nicht. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone und zum Saisonende warten mit Kaiserslautern und Braunschweig zwei echte Brocken auf das Janßen-Team. Umso wichtiger ist also das kommende Auswärtsspiel in Halle (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker).

Für Janßen war die Leistung am Montag Anlass genug, um an die Rettung zu glauben. "Es stimmt mich zuversichtlich, dass wir am Ende genauso wie das Meppen heute gemacht hat, gemeinsam über die Ziellinie gehen", sagte er. "Und dann sind wir brutal stolz und freuen uns über den Klassenerhalt - und ein sehr, sehr interessantes Fundament, das wir gegossen haben, mit dieser Mannschaft, die wir im Sommer komplett neu zusammengestellt haben."