Janßen sieht ein "Spiegelbild der letzten Wochen"

Die Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Havelse bedeutet für Viktoria Köln den Tiefschlag. Trainer Olaf Janßen muss eingestehen, dass es eine verdiente war.

"Das Spiel war ein Spiegelbild der letzten Wochen", sagte Janßen auf der Pressekonferenz nach dem 0:1. "Wir haben ganz gut Fußball gespielt, hatten vernünftige Lösungen gegen das Spiel von Havelse. Am Ende des Tages hat aber die Mannschaft gewonnen, die die absolute Gier hatte, dieses Spiel auch wirklich auf ihre Seite zu ziehen." Die fehlte dem Coach vor allem in der ersten Hälfte, in der Froese der einzige Treffer des Abends per Elfmeter gelang (33.). "Da sind wir einfach zu leichtfertig mit ein paar knappen Situationen umgegangen wie zweiten Bällen, Eins-gegen-eins-Situationen, 50/50-Bällen. Die sind zu selten auf unsere Seite gefallen und das hat den Gegner natürlich auch aufgebaut."

"Für uns eine extrem bittere Pille"

In einem umkämpften zweiten Durchgang (insgesamt fünf Gelbe Karten in Hälfte zwei) entfachte die Viktoria dann schlicht zu wenig Gefahr. Bunjaku vergab die dickste Gelegenheit per Dropkick aus nächster Nähe. "In der zweiten Halbzeit haben wir sicherlich alles versucht, in die Waagschale zu werfen, aber wenn man von Anfang an nicht ehrlich zum Spiel ist, wird man meistens bestraft", resümierte Janßen. "In diesem Fall waren das wir und das ist auch gut so, weil wenn man eben nicht bereit ist, wirklich diese hundert Prozent zu gehen, alles aus dem Tank zu hauen und auch sein Tor so zu verteidigen, wie es sich gehört, dann steht man eben oft als Verlierer da."

Im fünften Auswärtsspiel setzte es für die Kölner nun die fünfte Niederlage. Zugleich rückt das bis zum Kellerduell sieglose Havelse bis auf einen Punkt an die Viktoria heran. Janßen muss eingestehen: "So wie es gelaufen ist, ist Havelse einfach ein verdienter Sieger und für uns ist es sicherlich in der Situation eine extrem bittere Pille, die müssen wir in den nächsten Tagen erstmal schlucken."

Bis zur nächsten Partie am kommenden Samstag (14 Uhr) sollte der Rückschlag verdaut sein, dann empfängt die Viktoria den MSV Duisburg, das seine letzten drei Auswärtsspiele allesamt verlor.