Janßen nach Platzverweis: "Das nehme ich an, das gehört sich nicht"

Zum Jahresabschluss verlor Viktoria Köln gegen den Namensvetter aus Berlin mit 1:4. Olaf Janßen erklärte, weshalb der Schiedsrichter ihn vom Platz verwiesen hatte.

Die Partie zwischen den beiden Viktorias bog so langsam in Richtung Halbzeit ein, als Janßen sich und seine Kölner im Unrecht wähnte. Zuerst wurde Handle der vermeintliche Führungstreffer genommen (38.). Eine Minute später traf Theisen und brachte Berlin stattdessen in Front - auch hier lag wohl eine knappe Abseitsposition vor, doch der Treffer zählte.

"Zum Schiedsrichter habe ich außer 'Abseits' nichts gesagt", stellte Janßen im Anschluss an die Partie bei "MagentaSport" klar. "Ich habe versucht, es anzuzeigen, aber das hat nicht geholfen. Es macht natürlich auch keinen Sinn, dass man da als Trainer interveniert." Konrad Oldhafer (Poppenbüttel) zeigte dem Kölner Coach die Gelbe Karte.

Als sich Janßen wenig später erneut im Rahmen eines Fouls an der Seitenlinie echauffierte, schickte ihn der Unparteiische auf die Tribüne. Der Trainer erklärte: "Ich habe niemanden beleidigt, sondern gegen meinen Stuhl getreten. Das war scheinbar zu viel. Aber ich nehme das an, das gehört sich nicht."

Aus dem schnellen Gegentreffer nach der Halbzeit will Janßen lernen

So sah Janßen zunächst von der Seitenlinie, später von den Rängen aus ein temporeiches Spiel zwischen den Kölnern und den Berlinern, die vor der Partie lediglich einen Punkt Vorsprung hatten. "Es war schwer, ins Spiel zu kommen", sagte der Kölner Coach. "Trotzdem haben wir immer wieder diese Ballverluste akzeptiert und dagegen gearbeitet."

Das Resultat war der "hochverdiente" Ausgleich seines Teams, das um ein Haar in Führung gegangen wäre. Oldhafer entschied aber zu Recht auf Abseits und das Spiel nahm den bekannten Lauf: Berlin ging in Führung (39.), Janßen kassierte die Gelb-Rote Karte (45.) und die Kölner fanden keine Mittel mehr, um die Niederlage gegen Berlin abzuwenden.

"Dass wir in der zweiten Hälfte sofort den Gegentreffer schlucken müssen, ärgert mich", sagte Janßen. "Das ist uns schon ein paar Mal passiert in dieser Saison. Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen. Das werden wir machen und dann werden wir wieder angreifen." Positiv stimmte den Trainer dabei, dass zum neuen Jahr "gefühlt acht, neun Verletzte" im Januar zurück auf den Platz kehren.