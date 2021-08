Janßen: "Am Ende sind wir dafür verantwortlich, was auf dem Platz passiert"

Im Sportpark Höhenberg traf der Drittligist Viktoria Köln beim Pokalspiel auf den Bundesligisten TSG Hoffenheim. Nach Verlängerung und zwei Ausgleichstreffern schieden die Gastgeber schließlich aus, trotzdem will Cheftrainer Olaf Janßen seinem Team Stärke mit auf den Weg geben.

Am Montagabend empfing Viktoria Köln die TSG Hoffenheim in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Kölner spielten passabel, dennoch dominierten die Gäste. In der 27. Spielminute brachte sich die TSG durch einen Foulfelfmeter, verwandelt von Kramaric, in Führung. Allerdings nicht lange, denn der Kölner Mittelfeldspieler Handle glich schnell aus (33.). Die Strategie von Janßen funktionierte. "Wir haben uns vorgenommen, dass wir es versuchen, wenn wir eine Chance haben, dass wir uns nicht nur hinten reinstellen, sondern versuchen, den Gegner immer zu beschäftigen", äußerte sich der Viktoria-Coach in der Pressekonferenz nach der Partie.

Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand kein Gewinner auf dem Platz (1:1) und so ging es in die zweimal 15 Minuten Verlängerung. Dort traf Hoffenheim-Angreifer Dabbur (94.) zum 2:1. Wieder glich Köln aus, diesmal köpfte Greger den Ball ein (102.). Der Trainer des Drittligisten zeigte sich stolz: "Wir hatten viele Ballgewinne und Umschaltspiele, das ist nicht selbstverständlich."

Janßen hatte "Freude am Spiel"

Allerdings bemerkte er auch, dass die Mannschaft am Ende zu selten sauber gespielt hatte. So reichte es nicht für einen dritten Anschlusstreffer der Viktoria, nachdem die TSG durch Kramarics Treffer (107.) wieder führte. Nach 120 Minuten stand es 2:3 und Hoffenheim in der zweiten Pokalrunde. "Natürlich habe ich ein weinendes Auge", gab Coach Janßen zu. "Dennoch hatte ich Freude am Spiel mit meiner Mannschaft. Hinterher im Kreis habe ich ihnen gesagt, dass ich jeden von uns einfach strahlen sehen will. Am Ende sind wir dafür verantwortlich, was auf dem Platz passiert. Das sollte uns Stärke geben."

Diese Stärke gilt es nun in der Liga zu beweisen und nach zwei Remis auch mal einen Dreier mitzunehmen. Am Samstag geht es für die Kölner auswärts gegen den SC Verl (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker).