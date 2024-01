Jansens Rücktritt und die Gründe

Im Februar 2023 hat HSV-Präsident Marcell Jansen nach monatelangen Querelen den Vorsitz des Aufsichtsrates abgegeben, am Mittwoch nun, also knapp ein Jahr später, ist der Ex-Nationalspieler auch als einfaches Mitglied aus dem Kontrollgremium des Zweitligisten zurückgetreten.

Der Zeitpunkt kommt überraschend, die grundsätzliche Entscheidung nicht. Auch während der Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag hatte es wieder Kritik an dem 38-Jährigen gegeben, der sich im Anschluss an die Veranstaltung im Congress Centrum Hamburg zu seiner Zukunft geäußert und diese offen gelassen hatte. "Stand heute, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wie meine Rolle im nächsten Jahr sein wird. Ich muss mir gut überlegen, was gut für mich und was gut für den HSV ist." In seinen Ausführungen jedoch ging es um das Amt des Präsidenten, als der er bis Februar 2025 gewählt ist und der er auch bleibt.

Möglich geworden war der Rückzug aus dem Aufsichtsrat durch eine erst am Sonntag verabschiedete Satzungsänderung. Bis dahin nämlich war vorgeschrieben, dass der Präsident die Belange des eingetragenen Vereins im Aufsichtsrat der HSV Fußball AG vertritt, nun kann das Präsidium eine Person aus seinen Reihen benennen: Diese ist Jansens Vize Michael Papenfuß, der von ihm bereits im Vorjahr den Aufsichtsratsvorsitz übernommen hatte.

Am Ende fehlte das Vertrauen

Jansens Rolle im Kontrollgremium war in den zurückliegenden zwei Jahren immer wieder umstritten, vor allem als er während der lähmenden Führungskrise in der Amtszeit von Finanzvorstand Thomas Wüstefeld ganz offensichtlich in einen Interessenskonflikt geraten war und nicht gehandelt hatte. Zu seinem Schritt vom Mittwoch sagt er: "Diese Entscheidung ist wohldurchdacht. Der Rücktritt aus dem Aufsichtsrat ermöglicht es mir, meine Rolle als Präsident noch intensiver auszuüben. Wir stehen als Verein vor wichtigen Monaten mit vielen relevanten Entscheidungen."

Seine Aussagen bilden nur einen Teil der Wahrheit ab. Denn: Das Vertrauen in seine Person war zuletzt, sowohl unter den Aufsichtsratskollegen als auch im Vorstand und auch unter den Gesellschaftern, gesunken. Selbst bei seinem Präsidiums-Vize und Aufsichtsrats-Boss Papenfuß. Das wird zwischen den Zeilen auch in dessen Erklärung deutlich: "Als Präsidium erachten wir es als sinnvoll, Marcells Idee zu folgen, um eine bestmögliche Aufgabenverteilung zu haben und unsere Kapazitäten zielführend einzusetzen."