Jansen nach Magdeburg-Debakel: "Das reicht nicht. Gegen den SC Magdeburg erst recht nicht."

Der HSV Hamburg hat zum Start der Rückrunde in der Handball-Bundesliga ein Debakel erlebt. In ihrem letzten Heimspiel in diesem Jahr unterlagen die Norddeutschen dem Tabellenführer SC Magdeburg nach einer desaströsen ersten Hälfte mit 28:43 (9:27). Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen kassierte damit die elfte Saisonniederlage.

Die deutliche 15-Tore-Niederlage gegen den SCM war für den HSVH die höchste Niederlage seit dem Neustart und seit dem Aufstieg in die LIQUI MOLY HBL. Bislang stand eine 12-Tore-Niederlage auswärts beim THW Kiel (Saison 2022/23) als Negativrekord zu Buche. Zwar musste der HSVH mit Dominik Axmann und Andreas Magaard auf zwei wichtige Spieler verzichten, die Leistung in der ersten Halbzeit ist allein dadurch aber nicht zu erklären.

"Ich kann über diese erste Halbzeit fast gar nichts sagen. Es hat sehr, sehr viel funktioniert beim SC Magdeburg. Bis zum 6:10 waren wir zumindest noch in Reichweite. Und danach machen wir vorne einfach kein Tor mehr und sind im Rückzug unter aller Sau, das muss ich einfach so sagen. Das reicht nicht. Gegen jeden Gegner nicht und gegen den SC Magdeburg als europäische Spitzenmannschaft erst recht nicht. Und wenn man sich so lethargisch zurückbewegt, dann kriegt man einen nach dem anderen", erklärte Trainer Jansen die rund 20 Minuten fast ohne Gegenwehr seiner Mannschaft.

Die zweite Halbzeit stimmte Trainer Jansen zumindest halbwegs versöhnlich: "Wir können nach der beschissensten Situation, die man zur Halbzeit nur haben kann, immerhin noch sagen, dass wir uns ordentlich von den Zuschauern verabschiedet haben. Wir hauen dann noch alles rein und geben auch in der Abwehr Gas. Mit Blick auf die zweite Halbzeit können wir immerhin erhobenen Hauptes aus der Halle gehen und haben uns nicht abschlachten lassen."

Am Samstag steht das letzte Spiel des Jahres für Hamburg vor der langen EM-Pause an. Dann reist der HSVH zum TBV Lemgo Lippe (23.12., 20:30 Uhr) und will dort einen versöhnlichen Abschluss für 2023 schaffen. "Dafür müssen wir jetzt wieder den Kopf freibekommen, damit wir dann wieder zeigen können, was wir eigentlich draufhaben", sagte Trainer Jansen.

HSV Hamburg - SC Magdeburg 28:43 (9:27)



HSV Hamburg: Mortensen 8/3, Baijens 7, Ilic 3, Walullin 3, Weller 3, Lassen 2, F. B. Andersen 1, Tissier 1

SC Magdeburg: O. I. Magnusson 11/4, Claar 6, Hornke 5, Saugstrup Jensen 5, G. T. Kristjansson 4, Lagergren 3, Mertens 3, Bergendahl 2, Smarason 2, O'Sullivan 1, Ph. Weber 1