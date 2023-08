Jansen: "Dem engagierten Breitensport eine Bühne geben"

Toni Kroos, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer auf Seiten der Spieler, die DFB und die DFL als Verbände, Schalke, Bremen oder Leverkusen als Vereine - im Netzwerk "Fußball stiftet Zukunft" sind seit vergangenem Jahr fast 30 gemeinnützige Stiftungen aus der Welt des deutschen Fußballs unter einem Dach vereint. Im Interview spricht Marcell Jansen über den Zusammenschluss, den gemeinsam ausgeschriebenen Zukunftspreis und seine eigene Stiftung.

Herr Jansen, Sie sind im Netzwerk "Fußball stiftet Zukunft" von fast 30 gemeinnützigen Stiftungen aus der Welt des deutschen Fußballs aktiv. Mit einem Augenzwinkern gefragt: Wie läuft der wöchentliche Call mit Manuel Neuer, Toni Kroos und Lukas Podolski?

Der läuft sehr gut. (lacht). Aber die Frage trifft direkt einen wichtigen Punkt. In all den gemeinnützigen Stiftungen und Organisationen in unserem Netzwerk gibt es ja die wahnsinnig wichtigen Menschen, die das operative Tagesgeschäft führen und ohne die nicht viel passieren würde. Gerade bei Profis wie Manuel, Toni und auch Lukas, die ja sportlich noch sehr beschäftigt sind. Und trotzdem sind sie sehr gut in alles eingebunden.

"Fußball stiftet Zukunft" ist im vergangenen Jahr auch offiziell gestartet. Welche Gründe gab es für den Zusammenschluss?

Offiziell verkündet wurde der Zusammenschluss zwar erst letztes Jahr im November, der Austausch läuft aber schon deutlich länger. Wir haben vor allem in Corona-Zeiten gemerkt, wie wichtig und intensiv das Miteinander unter den Stiftungen sein kann. In Krisenzeiten haben wir uns und anderen geholfen, beispielsweise nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Da hat der DFB mit seinen Stiftungen ganz schnell ein Benefiz-Spiel in Trier organisiert und unser Netzwerk hat mit einer breit angelegten Charity-Auktion tatkräftig unterstützt. Mit den Geldern konnten mehrere Ferienfreizeiten für Kinder und deren Familien aus den betroffenen Flutregionen organisiert und ihnen eine Auszeit vom beschwerlichen Alltag ermöglicht werden. Spätestens dabei haben wir gemerkt, welche Power wir zusammen entwickeln können. Um diesen Austausch, das Lernen von- und miteinander sowie das gemeinsame Handeln zu verstetigen, haben wir bei einem Präsenztreffen in Hamburg im Sommer 2022 beschlossen, den Schritt der Vereinsgründung zu gehen.

Wir haben mehr Sichtbarkeit und mehr Power. Marcell Jansen

Welche Vorteile hat der Zusammenschluss unter einem Dach?

Wir haben mehr Sichtbarkeit und mehr Power. Wir können voneinander profitieren und Dinge schneller vorantreiben, als wenn jede Stiftung nur für sich agiert. Und wir können auch dem engagierten Breitensport eine Bühne geben. Dafür ist vor allem unserer Zukunftspreis ein ganz wichtiger Ansatz. Denn wenn Breitenfußballvereine sich bei verschiedenen gesellschaftlichen Themen innovativ engagagieren, ist das bemerkenswert und mindestens genauso wichtig wie unsere oft sichtbare Arbeit in den Stiftungen.

Sie sind im Austausch sehr aktiv. Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit unter den Stiftungen?

Die Stiftungen haben natürlich unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Uns verbindet die gemeinsame Herkunft aus dem Fußball, die damit verbundenen Werte und das Bewusstsein für gesellschaftliche Missstände, die wir verbessern wollen. Wir tauschen uns sehr regelmäßig und strukturiert aus, alle sechs bis acht Wochen per Videocall, mindestens zweimal im Jahr in Präsenz, immer verbunden mit konkreten Einblicken in die Arbeit der einzelnen Mitglieder. Das schafft und festigt das Vertrauen untereinander und ermöglicht neue Ebenen der Zusammenarbeit. Wenn ich eine Frage zu einem bestimmten Thema habe, weiß ich, auf wen ich aus dem Netzwerk zugehen kann, um mich zu informieren.

Gibt es denn darüber hinaus einen Austausch zwischen einigen der Stifterpersönlichkeiten?

Punktuell gibt es den Austausch schon. Ich hatte zum Beispiel zuletzt immer mal wieder mit Lukas Podolski Kontakt, wir haben auch eine gemeinsame Aktion, bei der er im Hintergrund mit unterstützt hat. Zuletzt hat Robin Gosens in einem Videocall persönlich von seiner Motivation berichtet, sich gesellschaftlich einzusetzen. Und beim Zukunftspreis machen auch immer wieder die Stifter auf unser Netzwerk aufmerksam. Letztes Jahr waren es Ralf Rangnick, Stefan Kießling und Manuel Neuer, dieses Jahr sitze ich mit Gerald Asamoah und Lena Goeßling in der Jury.

Seit August 2021 zum zweiten Mal Präsident des Hamburger SV e.V.: Marcell Jansen. IMAGO/Philipp Szyza

Sie haben es angesprochen: Ein gemeinsames Projekt ist der Zukunftspreis. Was hat es damit auf sich?

Mit dem Zukunftspreis wollen wir gesellschaftlich engagierte Vereine wertschätzen und ihnen Aufmerksamkeit geben. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Themen Chancengerechtigkeit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. In den Bereichen können Breitenfußballvereine ihre Initiativen vorstellen und sich um den Zukunftspreis bewerben. Wir wählen fünf Preisträger aus. Sie bekommen 5000 Euro, die dann im Verein wieder für diese Schwerpunkte genutzt werden können. Dabei unterstützt uns erstmals die Deutsche Postcode Lotterie als Förderer und Auszeichnungspartner, wofür wir sehr dankbar sind. Und das Schöne über den Preis hinaus ist, dass wir mit den Gewinnern in unserem Netzwerk weiter in Kontakt bleiben. Sie werden immer wieder eingebunden und wir können sehr viel von ihnen lernen. Die Bewerbungsfrist läuft übrigens noch bis zum 30. September und wir freuen uns über viele Vereine mit tollen Ideen.

Sie sitzen in der Jury für den diesjährigen Preis. Worauf werden Sie besonders achten?

Wir haben natürlich gemeinsame Bewertungskriterien definiert wie zum Beispiel Zukunftsfähigkeit, Konzeptqualität und bisherige Wirksamkeit der Initiativen. Darüber hinaus möchte ich aber mit einem offenen Geist in die Sichtung der Bewerbungen reingehen. Wir haben bei der Zukunftspreis-Premiere im vergangenen Jahr gemerkt, dass die Vereine auf so spannende Ideen gekommen sind, dass ich da komplett unvoreingenommen hineingehen möchte. Ich möchte allen die Chance geben, mich von ihrem Engagement zu überzeugen.

Sie waren im vergangenen Jahr bei der Preisverleihung in Dortmund. Welche Atmosphäre war da zu spüren?

Die Gewinner waren wahnsinnig stolz auf ihre Auszeichnung und hatten teilweise ihre Familien mitgebracht. Sie konnten ihre Projekte auf der Bühne vorstellen und wir kamen in intensiven, persönlichen Austausch. Für unser Netzwerk, mit unserer privilegierten Stellung, war es recht einfach, diese Bühne zu bereiten. Für die Preisträger war es nach meiner Wahrnehmung ein besonderes Erlebnis. An dem Abend habe ich erst richtig verstanden, was aus diesem Preis entstehen kann. Diese Nähe und Gemeinsamkeit von Amateuren und Profis, Freizeitkickern und Weltmeistern, das war für mich die wichtigste Erkenntnis - am Ende eint uns alle der Fußball, ob in der Kreisliga oder der Champions League.

Das erste Projekt war "Zweikampfverhalten", eine Sportinitiative für Jugendliche mit Gewalt- und Konflikterfahrung. Das fand ich damals beeindruckend. Marcell Jansen

In erster Linie vertreten Sie im Netzwerk die gemeinnützige Organisation Hygiene Circle, bei der Sie Initiator und Schirmherr sind. Worum geht es dabei?

Der Hygiene Circle ist in der Corona-Zeit einigermaßen spontan entstanden, weil wir das Gefühl hatten, dass oft konkrete Strategien gefehlt haben. Es geht darum, dass wir uns für bessere und innovative Hygienestandards einsetzen, zum Beispiel in Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen. Durch vorangetriebene Digitalisierung kann so zum Beispiel die Luftqualität gemessen werden oder der Füllstand der Desinfektionsmittel-Spender.

Woher kommt der persönliche Bezug?

Ich war Anfang 20 als ich zum Hamburger SV kam. Damals habe ich im Rahmen der Vereins-Initiative "Der Hamburger Weg" sofort zwei Projekt-Patenschaften anvertraut bekommen, die ich auch intensiv begleitet habe. Das erste Projekt war "Zweikampfverhalten", eine Sportinitiative für Jugendliche mit Gewalt- und Konflikterfahrung. Das fand ich damals beeindruckend, auch dass der Verein mich dorthin geschickt hat. So war das Bewusstsein für diese Themen früh geweckt, das war sehr prägend für mich und hat meinen Blick für gesellschaftliche Themen außerhalb des Spielfeld geschärft.