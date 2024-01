Jannik Kohlbacher: "Wieder in den Top Vier und das macht uns stolz"

Deutschland unterlag Dänemark im Halbfinale der Handball-EM mit 26:29. Kreisläufer Jannik Kohlbacher war im Kurzinterview nach dem Abpfiff dennoch stolz ...

Jannik Kohlbacher spielt mit Deutschland am Sonntag um die Bronzemedaille. Ingrid Anderson-Jensen

Jannik, ihr habt gerade in der ersten Halbzeit stark gespielt, aber am Ende hat Dänemark gewonnen. Was war aus deiner Sicht der Unterschied?

Jannik Kohlbacher: In der zweiten Halbzeit hatten wir eine kurze Phase, wo wir einfach zu viele Bälle liegenlassen und auch verlieren, sodass wir Dänemark zu relativ einfachen Toren eingeladen haben. Wir haben dennoch um jeden Zentimeter gekämpft und kein Stück nachgelassen.

Gerade im Positionsangriff hatten wir Dänemark wirklich soweit, dass sie Sieben gegen Sechs spielen mussten, weil ihnen nicht viel eingefallen ist. Von daher haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir schauen uns natürlich noch an, was wir ausschlaggebend falsch gemacht haben, aber auf dieser Leistung lässt sich aufbauen

Wie stolz bist du - bei aller Enttäuschung - im Moment auf euch?

Ich glaube, uns hat am Anfang keiner zugeschrieben, dass wir bis ins Halbfinale kommen und jetzt können wir das Turnier auf einem versöhnlichen 3. Platz mit der direkten Olympia-Qualifikation beenden. Das wird noch einmal ein hartes Stück Arbeit und eine riesige Aufgabe gegen Schweden. Dennoch sind wir zum aktuellen Zeitpunkt wieder in den Top Vier und das macht uns stolz.

Habt ihr die Kraft, um gegen Schweden in zwei Tagen noch einmal so eine Energieleistung abzurufen wie gegen den Weltmeister Dänemark heute?

Ja. Das ist das Ziel!

