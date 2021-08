Janja Garnbret schockt nur im Bouldern die Konkurrenz - Ein "Küken" flattert allen davon

Ohne deutsche Kletterin ging die Qualifikation im Sportklettern über die Bühne. Dominatorin Janja Garnbret führt das Gesamtranking an, doch die Slowenin weiß, dass Gold alles andere als ein Selbstläufer wird.

Ihr Start in die Qualifikation war nicht so, wie sich Janja Garnbret das vorgestellt hatte. In der Speed-Disziplin landete die dominierende Kletterin nur auf dem 14. Platz mit einer gewerteten Zeit von 9,44 Sekunden. Für jemanden, der die 15-Meterwand in etwas mehr als acht Sekunden emporläuft, war dies alles andere als ein Traumstart beim Projekt Goldmedaille.

Aleksandra Miroslaw verpasst Weltrekord um eine Hundertstelsekunde

Diesen erwischte dafür die Polin Aleksandra Miroslaw, die mit einer Zeit von 6,97 Sekunden nur um eine Hundertstelsekunde am Weltrekord vorbeischrammte. Mit dem ersten Platz in der Speed-Qualifikation schaffte es Miroslaw ins Combined-Finale, obwohl sie beim Bouldern auf dem letzten und im Lead auf dem vorletzten Platz landete. Die Multiplikation aller Einzelergebnisse zur Ermittlung des Gesamtrankings macht's möglich - ein Spitzenplatz in einer Disziplin ist die volle Miete für das Finale der besten acht Kletterinnen am Freitag.

T1z1, T1z1, T1z1, T1z1 - Garnbret haut viermal einen raus

Dass sich Garnbret nach durchwachsenem Start dann beim Bouldern und im Lead steigern würde, war zu erwarten. Dennoch dürfte ihr Auftritt beim Bouldern die 20-köpfige Frauen-Konkurrenz ziemlich geschockt haben. T1z1, T1z1, T1z1, T1z1 - hinter diesen kryptischen Kürzeln verbirgt sich eine bärenstarke Vorstellung der 22-jährigen Slowenin. Sie löste alle vier Boulderprobleme schon beim ersten Versuch und schnappte sich Platz eins.

Allerdings wird die Luft für Sloweniens Sportlerin des Jahres (2018, 2019) an der Spitze dünner. Sowohl die 20-jährige US-Amerikanerin Brooke Raboutou als auch die 32-jährige Japanerin Akiyo Noguchi kamen auch dreimal zum Topgriff und das ebenfalls mit nur sehr wenigen Versuchen. Das Bouldern im Combined-Finale könnte ein spannender Showdown werden.

Lead: Seo Chae-hyun klettert allen davon

Im Lead eine Klasse für sich: Die erst 17-jährige Südkoreanerin Seo Chae-hyun. POOL/AFP via Getty Images

Und auch im Leadklettern musste Garnbret bessere Leistungen von gleich drei Konkurrentinnen anerkennen. Nicht besonders überraschend, aber dennoch bemerkenswert war dabei der Auftritt der erst 17-jährigen Seo Chae-hyun aus Südkorea. Sie deklassierte die deutlich routiniertere Konkurrenz: Sieben Griffe weiter kletterte sie als die zweitplatzierte Jessica Pilz - und sogar zehn Griffe höher als Garnbret, die in dieser Disziplin auf Rang vier abschloss. In der Gesamtwertung reichte dies Garnbret dennoch zu Platz eins.

Diese acht Kletterinnen kämpfen um die Medaillen im Combined-Finale

1. Janja Garnbret (Slowenien) - 56 Punkte

2. Seo Chae-hyun (Südkorea) - 85 Punkte

3. Mihou Nonaka (Japan) - 96 Punkte

4. Akiyo Noguchi (Japan) - 162 Punkte

5. Brooke Raboutou (USA) - 192 Punkte

6. Jessica Pilz (Österreich) - 198 Punkte

7. Aleksandra Miroslaw (Polen) - Punkte 380

8. Anouck Jaubert (Frankreich) - 390 Punkte

Gesamtranking: Die weiteren Platzierungen

9. Viktorija Meshkova (Russisches Olymp. Komitee) - 450 Punkte

10. Shauna Coxsey (Großbritannien) - 832 Punkte

11. Kyra Condie (USA) - 847 Punkte

12. Song Yiling (China) - 1016 Punkte

13. Julia Chanourdie (Frankreich) - 1080 Punkte

14. Alannah Yip (Kanada) - 1152 Punkte

15. Laura Rogora (Italien) - 1330 Punkte

16. Petra Klingler (Schweiz) - 1400 Punkte

17. Julija Kaplina (Russisches Olymp. Komitee) - 1530 Punkte

18. Mia Krampl (Slowenien) - 1764 Punkte

19. Oceania Mackenzie (Australien) - 2496 Punkte

20. Erin Sterkenburg (Südafrika) - 6800 Punkte