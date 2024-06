Janis Boieck: "Fast ein bisschen wie in einem Film oder in Trance"

Insgesamt 18 Monate musste Torwart Janis Boieck sich nach schwerer Verletzung bis zum Comeback in dieser Saison zurückkämpfen - und wurde nun erst Matchwinner beim Einzug der HSG Konstanz in die Finalspiele um den Aufstieg in die 2. Bundesliga und wenige Tage später Papa.

"Es hat sich fast ein bisschen wie in einem Film oder in Trance angefühlt. Jeder weiß, wie es ist, vor diesen Fans zu spielen und ist sich bewusst, was für eine Wirkung sie auf uns und den Gegner haben - vor allem, wenn es Spitz auf Knopf steht", sagte der 25-Jährige nach dem emotionalen Einzug in die Final-Playoffs in der Aufstiegsrunde der 3. Liga.

Die HSG Konstanz hatte am vergangenen Sonntag in der Aufstiegsrunde gegen die HSG Krefeld Niederrhein gespielt - und knapp gewonnen. Ein Faktor für diesen Sieg war "auf jeden Fall die Unterstützung zuhause. Dass hier immer alles möglich ist, weiß jeder."

"Ich bin froh, dass ich mit meiner Leistung der Mannschaft in einem wichtigen Spiel helfen konnte. Es war ein unglaublich gutes Gefühl, meinen Beitrag leisten zu können, als es darauf ankam. Ich habe immer noch ein Grinsen im Gesicht und bekomme in der Familien-Whatsapp-Gruppe immer noch Glückwünsche, Artikel und Bilder gezeigt", freute sich der Torwart, welcher zuvor lange in der Reha gewesen war, um sich von seiner Knieverletzung zu erholen.

"Jeder ordnet dem Teamerfolg alles unter"

Nicht nur über seine Leistung und den Sieg seines Teams konnte der Keeper sich freuen - einige Tage nach dem 32:30-Heimsieg wurde er nämlich Vater. Und der Teamgeist der Mannschaft bereitete auch Freude, besonders der Wechsel von Konstantin Poltrum zu Boieck: "Konsti hat in den ersten 20 Minuten das Tor komplett zugesperrt und eine überragende Quote, dann aber das Gefühl für einen Wechsel gehabt. Für Egoismus ist in solchen Spielen ohnehin kein Platz. Jeder ordnet dem Teamerfolg alles unter", lobte auch Boieck.

Nun wird der Blick nach vorne gerichtet, spezifisch auf die Partie gegen die Eintracht Hildesheim.

"Wenn wir bei uns bleiben und unser Spiel durchbringen, ist alles drin. Wir drei Torhüter müssen unseren Mitspielern wieder den Rücken freihalten - die Jungs sind in der Abwehr für uns da. Beide Mannschaften werden Respekt voreinander haben", prognostizierte der Konstanz-Keeper.

Für immer "ein Stück Konstanz"

Trotz der großen Erfolgs- und Freudewelle gibt es einen Stimmungsdämpfer: nach dem Finale am 16. Juni werden sich die Wege der HSG Konstanz und Janis Boieck trennen, auch wenn dieser sich "noch gar keine Gedanken" darüber macht. "Meine Tochter ist in Konstanz geboren, so werden wir ein Stück Konstanz unser ganzes Leben bei uns haben und immer wieder hierher zurückkommen. Zuerst haben wir noch zwei schöne Wochen vor uns, auf die wir uns riesig freuen", fügte er hinzu.