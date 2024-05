Jana Walther: "Natürlich sind wir selbst riesig enttäuscht"

Jana Walther erzielte im ersten Halbfinale zwölf Tore und zeigte - wie die gesamte Leipziger Mannschaft - ein starkes Spiel. Nach dem nach Verlängerung verlorenen Spiel gegen Gastgeber Buxtehuder SV stand sie Markus Hausdorf Rede und Antwort.

Jana, wie hast du die Partie gegen den Buxtehuder SV gesehen?

Jana Walther: Erst einmal Glückwunsch an Leipzig. Wir hatten sicherlich viele Ausfälle, zudem stand uns kurzfristig auch Lisa Lammich nicht zur Verfügung. Wir haben ein insgesamt gutes Spiel absolviert und es richtig gut gemacht.



Am Ende entscheidet es Buxtehude, weil sie weniger Fehler gemacht haben. Natürlich sind wir selbst riesig enttäuscht, dass wir am Ende so ein knappes Spiel nicht zu unseren Gunsten entscheiden konnten.

12 Tore hast du erzielt, war erfolgreichste Leipziger Spielerin. Wie hast du deine eigene Leistung gesehen?

Jana Walther: Als Außen ist man natürlich immer auf seine Mitspielerinnen angewiesen und sie haben es mir heute sehr leicht gemacht. Aber viel wichtiger als meine zwölf Tore war heute, dass wir ein richtig gutes Spiel in der Halle Nord absolviert haben und das in Angriff, Deckung und bei den Torhütern.

Was sagst du zur Kulisse und Atmosphäre hier in Buxtehude?

Jana Walther: Ich durfte schon im vergangenen Jahr beim Final Four der A-Jugend in Blomberg dabei sein. Das war schon großartig. Aber was hier in der Hölle Nord in Buxtehude los ist, übertrifft es noch einmal. Vielen Dank an alle Zuschauer und natürlich insbesondere unsere Fans aus Leipzig, die uns hier an diesem Wochenende unterstützen.

