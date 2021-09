Jan Hojer & Co in Moskau am Start - Stöcker hofft auf Medaillen in der Kombination

Nach der Premiere bei der Olympischen Spielen im Sportklettern finden in Moskau von 16. bis 21. September die Weltmeisterschaften statt.

"Gönnt" sich nach Olympia auch die WM in Moskau: Jan Hojer. imago images/AFLOSPORT

Bei der WM werden alle drei Disziplinen - also Speed, Bouldern und Lead - absolviert. Eine kombinierte Wertung, wie sie auc hin Tokio mit dem "Olympic-Combined-Modus" ausgetragen wurde, wird es in der russischen Hauptstadt ebenfalls geben. DAV-Bundestrainer Urs Stöcker, der den Verband nach der WM verlassen wird und beim Schweizer Kletterteam einsteigt, hofft in der Kombination bei seiner Abschiedsvorstellung auf Medaillen durch Jan Hojer, Yannick Flohé und Philipp Martin.

Aus deutscher Sicht sind folgende männliche Athleten am Start: Jan Hojer, Linus Bader, Sebastian Lucke, Philipp Martin, Yannick Flohé, Christoph Hanke, Sebastian Halenke und Christoph Schweiger.

Olympionike Hojer schloss die Spiele in Tokio als Zwölfter der Qualifikation ab und verpasste damit ebenso das Finale der besten Acht wie der zweite deutsche Starter Alex Megos.

Die DAV-Frauen in Moskau sind Franziska Ritter, Roxana Wienand, Hannah Meul, Afra Hönig, Alma Bestvater, Käthe Atkins und Martina Demmel. Bei Olympia waren keine deutschen Athletinnen dabei.

Bronze-Sieger Jakob Schubert dabei

In Moskau sind folgende männliche Olympia-Starter am Start: Bronze-Gewinner Jakob Schubert (Österreich), Tomoa Nasaraki (Japan), Colin Duffy (USA), Aleksey Rubtsev (Russland), Mickael Mawem, Michael Piccolruaz (Italien), Ludovico Fossali (Italien), Rishat Khaibullin (Kasachstan), Chon Jongwon (Südkorea).

Olympiasieger Alberto Gines Lopez aus Spanien und Silbermedaillengewinner Nathaniel Coleman (USA) haben nicht gemeldet.

Ohne Garnbret & Co.: Das Olympische Podest fehlt

Die Olympionikinnen in Moskau: Speed-Weltrekordlerin Aleksandra Miroslaw (Polen), Brooke Raboutou (USA), Jessica Pilz (Österreich), Julia Kaplina (Russland), Viktoria Meshkova (Russland), Julia Chanourdie (Frankreich), Jaubert Anouck (Frankreich), Laura Rogora (Italien), Seo Chaeh-Yun (Südkorea) und Mia Krampl (Slowenien).

Das Trio auf dem olympischen Treppchen - Janja Garnbret (Gold), Miho Nonaka (Silber) und Akiyo Noguchi (Bronze) - fehlen in Moskau auf dem Meldebogen. Letztere hatte nach den Olympischen Spielen ihre Wettkampfkarriere beendet.