Jan Haimerl verlässt den HSV Barmbek-Uhlenhorst mit offenen Worten

Der HSV Barmbek-Uhlenhorst muss sich für kommende Saison einen neuen Trainer suchen, weil der bisherige Coach Jan Haimerl mit ungewohnt offenen Worten erklärt, warum er im Sommer Schluss macht.

Fünf Jahre wird Jan Haimerl im Sommer beim HSV Barmbek-Uhlenhorst an der Seitenlinie gestanden sein, erst drei Jahre als Trainer der zweiten Mannschaft, seit Juli 2020 dann beim Oberliga-Team. Im Sommer 2022 wird der 39-Jährige gemeinsam mit seinen Co-Trainern Stephan Obst und Martin Kahl einen Schlussstrich ziehen.

Der Hamburger Oberligist, aktuell stark vom Sturz in die Sechstklassigkeit bedroht, bedauert den Abschied seines Trainerteams, das das "BU-Herz am rechten Fleck trägt und sich zudem für keine Aufgabe zu schade war", doch das Statement Haimerls, das Barmbek-Uhlenhorst am späten Montagabend veröffentlicht hat, spricht eine klare Sprache: "Die letzten zwei Jahre waren extrem intensiv, sehr kräftezehrend und unglaublich anstrengend für mich. Der große Umbruch im Sommer 2021 war für mich eine riesige Herausforderung und ein absoluter Kraftakt. Die vielen Unwägbarkeiten und negativen Erlebnisse in dieser Saison sind zudem nicht nicht spurlos an mir vorbei gegangen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich meine Trainertätigkeit nicht von einer Spielklasse abhängig mache."

Ich muss ehrlich zu mir selbst sein und mir eingestehen, dass ich dafür aktuell keine Kraft und nicht den dafür dringend benötigten vollen Akku habe. Jan Haimerl zum bevorstehenden Umbruch

Und die Zukunft verspricht offenbar kein ruhigeres Fahrwasser bei BU: "Im Sommer steht erneut ein wirklich großer Umbruch bevor. Ich muss ehrlich zu mir selbst sein und mir eingestehen, dass ich dafür aktuell keine Kraft und nicht den dafür dringend benötigten vollen Akku habe. Die aktuelle Tabellensituation frustriert und enttäuscht zutiefst, jedoch trage ich als Trainer sportlich dafür die Verantwortung und übernehme diese auch vollumfänglich."

Haimerl, so betont er weiter, habe aber immer eine große Wertschätzung von Seiten des Vorstands gespürt. Dieser macht sich jetzt auf Nachfolgesuche, freilich ist die Nachricht vom Haimerl-Abschied zu frisch, als dass hier irgendein Name spruchreif wäre.