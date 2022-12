James' Verletzung überschattet Chelseas "Schritt nach vorne"

Chelsea feierte nach der WM-Pause den ersten Premier-League-Sieg nach zuvor fünf Ligaspielen ohne Dreier. Doch die Freude wurde durch die Verletzung vom auffälligen Reece James getrübt.

Pokal-Aus und fünf Ligaspiele ohne Sieg - der FC Chelsea verabschiedete sich mit einer Krise in die WM-Pause. Vor allem offenbarte die hochkarätig besetzte Offensive Probleme: In den drei Pflichtpartien vor der spielfreien Zeit gelang den West-Londonern kein einziger Treffer. Das lag nicht etwa an der mangelnden Chancenverwertung, sondern viel mehr an den fehlenden Ideen. So gaben die Blues in den beiden letzten Ligaspielen gegen Arsenal und in Newcastle nur jeweils fünf Torschüsse ab - keiner sorgte wirklich für Gefahr.

Eine Krise war Chelsea im ersten Spiel nach der WM gegen Bournemouth aber nicht mehr anzumerken - ganz im Gegenteil: So zog Jorginho im defensiven Mittelfeld gekonnt die Fäden, Denis Zakaria zeigte sich bei seinem Premier-League-Debüt im Gegenpressing sehr aufmerksam und tauchte durch seine tiefen Läufe auch gefährlich im gegnerischen Strafraum auf, Reece James sowie Raheem Sterling kombinierten sich immer wieder auf der rechten Seite zur Grundlinie und Kai Havertz agierte als Freigeist im Sturm. "Er (Trainer Graham Potter, Anm. d. Red.) gibt mir die Freiheit, das zu tun, was ich auf dem Spielfeld für richtig halte. Ich mag es, frei zu spielen und im Strafraum zu sein", so der deutsche Nationalspieler nach dem Spiel gegenüber "Prime Video".

Potter lobt die Einstellung und Leistung in der ersten Halbzeit

Sinnbildlich für das fließende Kombinationsspiel stand das 1:0 durch Havertz: Jorginho eröffnete den Spielzug mit einem tiefen Pass auf Mason Mount, der sofort aufdrehte und mit einem Steilpass Sterling in Szene setzte. Am Ende drückte der 23-Jährige nach scharfer Hereingabe von Sterling den Ball über die Linie.

Die Leistungssteigerung gegenüber den Spielen vor der WM-Pause erkannte auch Trainer Graham Potter: "Ein Lob an die Spieler. Die Leistung in der ersten Halbzeit war gut, die Einstellung fantastisch", erklärte der 47-Jährige im Interview mit "BBC" und fügte hinzu: "Es ist ein Schritt nach vorne für uns als Team."

Es ist derselbe Bereich, deshalb sind wir besorgt. Graham Potter

Die Freude über den Fortschritt wurde aber kurz nach dem Wiederanpfiff getrübt. In der 51. Minute gab James nach einem harmlosen Pass ein Zeichen zur Auswechslung und legte sich dann mit den Händen über sein Gesicht zu Boden. Der 23-Jährige fasste sich an das linke Knie, das ihm bereits die Teilnahme an der WM gekostet hatte.

Die Verletzung an den Bändern hatte sich der Rechtsverteidiger im Champions-League-Spiel Anfang Oktober gegen Milan zugezogen. "Es ist derselbe Bereich, deshalb sind wir besorgt", erklärte Potter nach der Partie und verriet, dass James ohnehin nach seiner Verletzung nicht über die komplette Spielzeit auf dem Platz stehen sollte, sondern nur eine gute Stunde.

Wie schwer das Ausmaß der Verletzung diesmal ist, könne erst in den kommenden Tagen bestimmt werden. Hoffnung gibt aber sicherlich, dass James ohne fremde Hilfe den Platz verließ. "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist und er sich schnell erholt", sagte Potter. Eines ist jedenfalls sicher: Sollte James, den sein Coach als "Weltklasse-Spieler" betitelt, erneut ausfallen, würde die gegen Bournemouth dynamische sowie auffällige rechte Seite erheblichen Offensivdrang einbüßen. Denn sein Ersatz, Cesar Azpilicueta, konzentriert sich eher auf die Defensivarbeit.