James schafft Historisches - Mavs siegen nach langer Diskussion

Die Lakers haben zwar einen weitere Dämpfer erhalten, LeBron James stellte jedoch eine neue Bestmarke auf. Der knappe Sieg des Dallas Mavericks war von Diskussionen am Ende begleitet.

LeBron James hat den nächsten Meilenstein seiner Ausnahme-Karriere erreicht. Der 37-Jährige schaffte am Sonntag (Ortszeit) seine 10.000. Vorlage in der NBA. James ist nun der einzige Spieler der NBA-Geschichte mit mindestens 30.000 Punkten, 10.000 Rebounds und 10.000 Vorlagen. Große Freude bereitete ihm das aber zunächst nicht. Die Lakers gingen in der Partie bei den Phoenix Suns mit 111:140 unter und haben nun zehn Auswärtspleiten in Serie kassiert.

Ich bin jedes Mal sprachlos, wenn mir so etwas passiert. LeBron James über seinen neuen Rekord

Bester Werfer für die Suns war Devin Booker mit 30 Zählern. James brachte es auf 31 Punkte, spielte wegen des bereits großen Rückstands im letzten Viertel aber gar nicht mehr. Angesprochen auf seine Bestmarke sagte er: "Ich bin jedes Mal sprachlos, wenn mir so etwas passiert. Ich habe davon geträumt, in dieser Liga zu sein, und jetzt bin ich der einzige mit einer solchen Statistik in dieser Liga."

Viel Defense und ein zurückgenommener Call in Boston

Die Dallas Mavericks haben derweil die Boston Celtics ausgebremst und in einer von beiden Defensiven geprägten Partie auswärts 95:92 gewonnen. Angeführt von Luka Doncic, der über weite Strecken des Spiels gedoppelt und hart verteidigt wurde, aber 26 Punkte erzielte, beendeten die Mavericks eine Serie von zuletzt fünf Siegen für die Celtics, bei denen Jaylen Brown mit teils spektakulären Aktionen für Aufsehen sorgte. Maxi Kleber blieb ohne Punkte, hatte mit 13 Rebounds aber seinen Anteil am Erfolg. Daniel Theis kam bei den Celtics nicht zum Einsatz, die im Anschluss an die Niederlage die Trikotnummer fünf von Kevin Garnett unters Hallendach zogen und zukünftig nicht mehr vergeben werden.

Dem vorausgegangen war die spielentscheidende Szene fünf Sekunden vor Schluss: Doncic hatte Marcus Smart bei dessen Dreier-Versuch zum Ausgleich an der Hand berührt, die Refs nahmen den Foul-Call nach einen Coach-Challenge und längerem Video-Studium sowie begleitet von zahlreichen Diskussionen auf dem Parkett aber schließlich zurück.

Magic und die Wagner-Brüder verpassen Überraschung - Schröder fehlt erkrankt

Die Orlando Magic um die Berliner Brüder Franz und Moritz Wagner verpassten unterdessen nur knapp eine Überraschung gegen den Titelkandidaten Philadelphia 76ers. Beim 114:116 erzwang die Mannschaft aus Florida eine Verlängerung und hatte dort bis zum letzten Wurf die Chance auf den Sieg. Joel Embiid hatte mit 35 Punkten für die 76ers die meisten der Partie, Moritz Wagner kam auf zehn Zähler für Orlando, sein Bruder Franz hatte sechs Punkte.

Dennis Schröder fehlte den Houston Rockets beim 105:130 gegen die New Orleans Pelicans wegen einer nicht näher definierten Krankheit. Isaiah Hartenstein verbuchte beim 106:102 der Los Angeles Clippers gegen die Detroit Pistons gute zwölf Punkte als Einwechselspieler.