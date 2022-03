James knackt erneut die 50 - Schröder verliert gegen Kleber

LeBron James hat seinen strauchelnden Los Angeles Lakers den nächsten Sieg beschert und nimmt Kurs auf Platz zwei der ewigen NBA-Punkteliste. Dennis Schröder verlor mit den Houston Rockets das Duell gegen Maxi Kleber und die Dallas Mavericks.

Maschine: LeBron James. NBAE via Getty Images

Sechs Tage nach seiner 56-Punkte-Gala beim Sieg gegen die Golden State Warriors erzielte Superstar LeBron James am Freitag (Ortszeit) beim 122:109 gegen die Washington Wizards 50 Punkte und traf 18 seiner 25 Würfe aus dem Feld. Insgesamt war es sein 14. NBA-Spiel, in dem ihm 50 Zähler oder mehr gelangen.

Der 37-Jährige nimmt damit Kurs auf den nächsten Eintrag im Geschichtsbuch der besten Basketball-Liga der Welt: Mit seinem 50-Punkte-Spiel gegen die Wizards rückte James deutlich näher an Karl Malone heran, der in der Ligageschichte die zweitmeisten Punkte (36.928) erzielt hat. James (36.793) liegt nur noch 135 Punkte hinter Malone und könnte den früheren Starspieler noch im März überholen. Deutlich in Führung liegt Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387 Zählern.

Die Kalifornier (29 Siege, 37 Niederlagen) müssen als derzeit Zehnter der Western Conference um den Einzug in die Play-offs bangen.

Schröder macht lediglich drei Punkte

Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Liga-Schlusslicht Houston Rockets das Duell gegen Maxi Kleber und die Dallas Mavericks verloren. In Houston unterlagen die Gastgeber mit 100:113, es war bereits die 50. Niederlage für die Rockets in der laufenden NBA-Saison.

In seinem zweiten Spiel nach einer Sprunggelenksverletzung kam Schröder in Houston rund 24 Minuten zum Einsatz, er brachte allerdings nur einen von sieben Würfen aus dem Feld im Korb unter und machte lediglich drei Punkte. Kleber gelang in vier Minuten Einsatzzeit nichts Zählbares. Dallas kontrollierte das Spiel über die gesamte Dauer, bester Werfer der Gäste war einmal mehr Luka Doncic mit 30 Punkten.

Sieg für die Wagner-Brüder

Den zweiten Sieg in Folge fuhren die Wagner-Brüder Franz und Moritz mit den Orlando Magic ein. Das schlechteste Team im Osten setzte sich gegen die Minnesota Timberwolves mit 118:110 durch, für Minnesota war es die erste Niederlage nach sechs Siegen in Folge. Mo Wagner glänzte mit 18 Punkten, Franz kam auf acht Zähler.

Eine Niederlage gab es für die Los Angeles Clippers und Isaiah Hartenstein (zwei Punkte) beim 106:112 bei den Atlanta Hawks. Besser lief es für die Boston Celtics mit Daniel Theis, die Celtics gewannen 114:103 gegen die Detroit Pistons.