James knackt die 38.000 - Jokic trifft über Wagner zum Sieg

LeBron James hat den nächsten Schritt in Richtung Allzeit-Rekord vollzogen. Zum Sieg reichte es für die Lakers ebenso wenig wie für die Orlando Magic und die Golden State Warriors. Die NBA am Montagmorgen.

Als erst zweitem Basketballer in der NBA-Geschichte gelang es LeBron James, die Marke von 38.000 Punkten zu knacken. Bei der 112:113-Niederlage seiner Los Angeles Lakers gegen die Philadelphia 76ers kam der "King" auf 35 Zähler und verkürzte den Rückstand auf Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar damit auf 363 Zähler.

An der 24. Saisonniederlage des Rekordmeisters änderte James' starke Ausbeute in der spannenden Partie allerdings nichts. Dennis Schröder blieb als Starter bei acht Punkten und drei Assists hängen, während Russell Westbrook von der Bank kommend mit 20/14/11 mal wieder ein Triple-Double schaffte (Nr. 198, Platz eins), im letzten Angriff der Lakers jedoch nichts Zählbares mehr zustande brachte.

Magic dicht dran an der Überraschung

Zuvor waren die Orlando Magic (16:28) mit Moritz und Franz Wagner nur knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Gegen die Denver Nuggets (30:13, sechs Siege in Serie), Tabellenführer der Western Conference, holte das Team mit den beiden Berlinern 15 Punkte Rückstand auf und lag kurz vor Schluss sogar mit vier Punkten vorne. Der serbische Star-Center und Liga-MVP Nikola Jokic behielt jedoch die Nerven und traf Sekunden vor dem Ende einen schwierig zu verwandelnden Dreier über Franz Wagner hinweg zum Sieg. Es war Jokics einziger erfolgreicher Wurf "from Downtown", zum bereits zwölften Triple-Double in dieser Saison reichte es für den "Joker" dennoch (17/10/14). Franz Wagner kam für Orlando auf 19 Punkte und war zweitbester Schütze nach Markelle Fultz (20), Moritz Wagner schaffte acht Punkte und fünf Rebounds.

Nets verlieren ohne Durant, Warriors weiter auswärtsschwach

In der Eastern Conference kassierten die Brooklyn Nets (27:15) ohne ihren verletzten Superstar Kevin Durant einen Rückschlag und verloren 102:112 gegen die stark aufkommenden Oklahoma City Thunder (21:23) um Shai Gilgeous-Alexander und Josh Giddey (je 28 Punkte). Die Nummer zwei hinter Spitzenreiter Boston Celtics hat nach dem Sieg der 76ers in Los Angeles nur noch einen minimalen Vorsprung auf die Verfolger aus Philadelphia und Milwaukee.

Meister Golden State Warriors verlor sein Spiel bei den Chicago Bulls mit 118:132. Für den Altmeister, der erstmals nach zuvor elf Niederlagen am Stück wieder gegen die "Dubs" gewinnen konnte, erreichte Nikola Vucevic mit 43 Punkten seinen bisherigen Karrierebestwert. Klay Thompson kam für Golden State (21:22) mit 26 Punkten (acht Dreier) ins Ziel, Steph Curry mit 20 Zählern und zehn Rebounds. Die Warriors stehen auswärts bei ausbaufähigen 4:17 und sind nur Achter im Westen.