James Holland und die Rekord-Legionäre der Bundesliga

12. Mario Bazina (Kroatien, 255 Spiele)

Er war in den Nuller-Jahren die "Zaubermaus der Bundesliga" und wesentlich am GAK-Meistertitel 2004 beteiligt. 2006 bedeutete sein 1,5-Millionen-Wechsel zu Rapid Transferrekord. In Hütteldorf feierte er seinen zweiten Meistertitel, seine Karriere beschloss er 2009 aber bei der Austria. GEPA pictures