James denkt groß: "Wir wollen um die Meisterschaft spielen"

Das Rennen um die Play-off-Plätze im Westen der NBA geht immens eng zu. Ein Team, das im Aufwind ist und nun sogar die direkte Qualifikation für die Postsaeson im Visier hat, sind die Lakers. Superstar LeBron James denkt schon wieder ganz groß.

Es war gar nicht allzu lange her, da drohten die Lakers sogar das Play-In-Turnier zu verpassen. Zudem fiel mit LeBron James der beste Spieler auch noch einige Wochen aus. Aber LA hat das gut kompensiert, die Trades haben sich als sehr sinnvoll erwiesen. Unter anderem konnte Russell Westbrook abgegeben werden und D'Angelo Russell kam dazu.

Und so kommen die Lakers nun immer besser in Schwung, James ist zurück, Co-Star Anthony Davis befindet sich in starker Form. "Wir wollten uns in eine Position bringen, in der wir um die Meisterschaft spielen können", sagte James nach dem 134:109-Sieg bei den Houston Rockets. Von den letzten sieben Spielen haben die Lakers nun sechs gewonnen.

Das führt dazu, dass plötzlich sogar die direkte Qualifikation für die Play-offs absolut realistisch ist. Der Rückstand auf die Golden State Warriors und LA Clippers, die sich aktuell Platz fünf teilen, beträgt nur einen Sieg. Dabei hat das Team des "Kings" sogar noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Außerdem steht das direkte Duell gegen den Stadtrivalen noch aus. Der Vorsprung auf Platz elf ist schon auf drei Siege angewachsen, weswegen zumindest das Play-In-Turnier (Platz sieben bis zehn spielen zwei Play-off-Tickets aus) so gut wie sicher ist.

Die Lakers finden sich so langsam

"Es ist eine Reise", weiß James, der zugeben muss: "Klar haben wir nicht so viel Chemie, wie die Teams, die auch versuchen, um die Meisterschaft zu spielen. Aber ich mag, wie wir uns über die letzten Monate entwickelt haben." Durch die späten Trades muss sich das Team in LA eben noch finden. Aber wenn man die letzten Wochen sieht, darf man bei der prestigeträchtigen Franchise durchaus Hoffnung auf einen guten Play-off-Run haben. Favorit sind James & Co. zwar eher nicht, aber gegen ein Team mit einem Duo bestehend aus dem "King" und Davis will sicher auch keiner gerne spielen.

Doncic und Irving funktionieren noch nicht

Ein Blick auf das gesamte Play-off-Rennen im Westen zeigt in jedem Fall: Es gibt Hochspannung bis zum Ende. Der Kampf um das Play-In-Turnier ist sehr eng. Verlierer könnten am Ende die Dallas Mavericks sein, die nur auf Platz elf stehen. Jedoch beträgt der Rückstand der Texaner auf Platz zehn nur ein Sieg. In den letzten drei Partien stehen noch drei Heimspiele gegen die Kings, Bulls und Spurs an. Drei Siege dürfte es wohl brauchen.

Festzuhalten kann man in jedem Fall, dass das Duo Luka Doncic und Kyrie Irving zusammen noch nicht wirklich funktioniert. Im Einzelnen gehören beide zu den besten Spielern der Liga, nur müssen sie es schnellstmöglich auch zusammen hinkriegen, um nicht vorzeitig in den Urlaub zu müssen. Von den vergangenen acht Spielen haben die Mavs gleich sieben verloren und sich dadurch eine gute Ausgangsposition im Play-off-Rennen komplett verhagelt.

Was ist das Play-In-Turnier?

Seit einigen Jahren gibt es in der NBA das sogenannte Play-In-Turnier. Somit haben mehr Teams noch die Chance, in die Play-offs zu kommen. Zuvor waren immer die ersten acht Mannschaften für die Postseason qualifiziert. Nun sind die ersten sechs sicher in den Play-offs, die Plätze sieben bis zehn spielen zwei weitere Teilnehmer aus. Der Siebte spielt gegen den Achten, der Sieger holt sich den siebten Rang. Der Verlierer trifft auf den Gewinner der Partie Neunter gegen Zehnter (der Verlierer hat Sommerpause). In diesem Spiel wird dann der achte Rang ausgespielt.