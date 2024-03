Jamal Naji: "Zu jedem Zeitpunkt nicht nur gekämpft"

In ausverkaufter Halle empfing der Bergische HC am Sonntagabend den SC Magdeburg. Bis zum Schluss kämpfte der BHC und verlor am Ende mit 27:30 (12:17) gegen favorisierte Magdeburger. Die Trainerstimmen nach dem Spiel:

Der Bergische HC musste sich nach einer kämpferischen Leistung gegen den SC Magdeburg geschlagen geben. IMAGO/Jan Huebner