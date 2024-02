Jamal Naji: "... dann kommen unsere Punkte"

Gegen zwei Top-Gegner hat der Bergische HC in den letzten zwei Spielen lange gut dagegengehalten. Am Ende steht das abstiegsbedrohte Team von Trainer Jamal Naji jeweils aber ohne Punkte da. Der Trainer des Handball-Bundesligisten ist trotzdem optimistisch gestimmt.

"Ich glaube, dass wir uns 50 Minuten wirklich überhaupt nichts vorwerfen können", sagte BHC-Trainer Jamal Naji nach der 26:31-Niederlage seines Bergischen HC gegen die MT Melsungen.

Er analysierte bei der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Wir verteidigen sehr gut und hatten trotzdem schon in einigen Phasen Problemen mit Individualisten: Am Anfang fehlt uns die Höhe gegen Kristopans, in der mittleren Phase bereitet uns Balenciaga in den Zwei-Gegen-Zwei-Situationen Probleme und gegen Ende kriegen wir die Eins-Gegen-Eins-Qualitäten von Jonsson nicht in den Griff."

"Hintenraus schwinden die Kräfte"

"Taktisch hat Melsungen es gut gemacht, da sie immer unsere Isolation zum Ende hin vermehrt angegriffen haben - wohlwissend, dass wir hier mit zwei Innenblockern und einem Spieler, der das nicht gewohnt ist, agieren. Der 0:6-Lauf ab dem 23:23 killt uns dann. Wir versuchen es mit der 3:2:1-Abwehr, aber Balenciaga läuft uns zweimal weg und sie finden die Lösungen", so Naji.

Der BHC-Trainer erklärte: "Hintenraus schwinden die Kräfte. Wir müssen die 50 guten Minuten jetzt mitnehmen und die in die nächsten Spiele transportieren.“ Im Spiel zuvor unterlag sein Team dem THW Kiel mit 25:29.

Am Dyn-Mikrofon sagte der Coach des Tabellen-16. der Handball-Bundesliga: "Wir haben gegen zwei Top-Teams gespielt, wir haben beiden Top-Teams 50 respektive 55 Minuten Paroli geboten."

"... dann kommen unsere Punkte"

"Es werden in der Liga noch Mannschaften kommen, die auf unserer Augenhöhe sind - und wenn wir das weiterführen: Wenn wir weiter mit dieser Intensität verteidigen, dann kommen unsere Punkte", betonte Jamal Naji.

Der 37-Jährige fügte bei Dyn hinzu: "Da muss man einfach optimistisch bleiben. Wir wissen, was wir können. Wir glauben an unsere Stärken und das werden wir auch weiterhin auf die Platte bringen."

"Wissen das einzuschätzen"

Trotz der aktuellen Tabellensituation und fünf Pleiten in Folge nimmt Naji laut eigener Aussage keine Diskussion um seine Person wahr: "Wir wissen das einzuschätzen. Wir können die Situation beurteilen. (...) Das ist nichts, was mich beschäftigt."

Er ergänzte: "Wir brauchen Punkte für den Klassenerhalt. Die werden wir sammeln - und damit ist die Geschichte auch erzählt."