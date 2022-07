Jallow versucht sein Glück bei den Suns

Der gebürtige Münchner Karim Jallow zeigt sich in der Summer League der NBA - im Trikot der Phoenix Suns.

Karim Jallow spielt in diesem Sommer für die Suns. IMAGO/Nordphoto

Jallow (25), Small Forward des Bundesligisten ratiopharm Ulm, gehört beim Turnier in Las Vegas (7. bis 17. Juli) zum Aufgebot der Suns. Er hat bislang 13 Länderspiele absolviert, in der BBL stand der gebürtige Münchner vor seiner Zeit in Ulm für den FC Bayern, die MHP Riesen Ludwigsburg und die Löwen Braunschweig auf dem Parkett.

Ebenfalls zum Kader der Suns gehört der US-Amerikaner Kameron Taylor, der zwischen 2018 und 2021 in der BBL für s.Oliver Würzburg, Brose Bamberg und die Hamburg Towers auflief. In der Summer League können sich Spieler für ein NBA-Engagement empfehlen.