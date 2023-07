Jakubov-Nachfolger: Chemnitzer FC setzt auf Jugend pur

Nach dem Weggang des langjährigen Stammkeepers Jakub Jakubov muss sich der Chemnitzer FC auf der Torhüterposition neu sortieren und setzt mit David Wunsch, Stanley Birke und Clemens Boldt auf drei sehr junge Schlussleute.

Rückt in die erste Reihe: David Wunsch, bisher Ersatztorwart des Chemnitzer FC IMAGO/Picture Point

Die angespannte Finanzsituation beim Chemnitzer FC hat unter anderem auf der Torhüterposition gravierende Auswirkungen: Mit Jakub Jakubov verabschiedete sich einer der besten Keeper der Regionalliga Nordost zum Greifswalder FC, da sich der CFC den 34-Jährigen schlichtweg nicht mehr leisten konnte.

Jetzt wird immer klarer, wie sich die Sachsen kommende Saison beim Handschuhe tragenden Personal aufstellen. Im Dreikampf um die Nummer 1 hat David Wunsch die Nase vorne, der bislang Ersatzmann hinter Jakubov war und immerhin schon zu drei Regionalliga-Partien kam.

Im Gegensatz zum 20-Jährigen steht bei Stanley Birke und Clemens Boldt in der Vita diesbezüglich noch die Null. Wenig verwunderlich, denn beide Keeper sind mit 18 beziehungsweise 16 Jahren noch ausgesprochen jung. Doch sie sollen laut CFC kommende Saison fest zum Torhüter-Trio gehören, bei Boldt zogen die Chemnitzer Verantwortlichen jüngst eine Verlängerungsoption im Vertrag.

Mit himmelblauer DNA

Paul Küas ist Torwarttrainer bei den Himmelblauen und erklärt in einer Meldung die Beweggründe des Vereins: "Als Trainerteam wollen wir Spielern aus dem eigenen Nachwuchs den Übergang vom Jugend- zum Lizenzspieler ermöglichen. Clemens und Stanley trainierten bereits zuletzt kontinuierlich bei uns im Torwartteam mit. Aufgrund ihrer gezeigten Leistungen sowie stetigen Weiterentwicklung freuen wir uns, mit ihnen unser Torwart-Trio zu komplettieren." Küas nimmt sich selbst in die Pflicht und sagt: "Meine Aufgabe wird es sein, sie in den Einheiten weiter herauszufordern und zu fördern. Wir haben uns bewusst für den eigenen Nachwuchs mit himmelblauer DNA entschieden."

Jakubov wird übrigens bald nach Chemnitz zurückkehren, denn schon am 3. Spieltag gastiert er mit Greifswald zum Regionalliga-Spiel an der Gellertstraße.