Jakobs setzt auf Baumgarts "Immer weiter"-Mentalität

Unter Trainer Steffen Baumgart hat sich der 1. FC Köln vom Fast-Absteiger zu einem Fast-Europapokal-Anwärter gewandelt. Doch die Entwicklung soll nach dem Derby-Sieg in Leverkusen in dieser Saison noch weiter gehen.

Der Blickwinkel hat sich verändert. Und das mit Genehmigung von oben. "Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem wir nicht mehr nach unten schauen wollen", erklärte Interims-Sportchef Jörg Jakobs nach dem 1:0-Derbysieg in Leverkusen. Das Ziel Klassenerhalt haben die sportlich Verantwortlichen des FC mehr oder weniger als erledigt abgehakt.

Womit sich die Frage stellt, welches Ziel die Kölner ab sofort verfolgen. Trainer Steffen Baumgart ("Es geht gar nicht darum, dieses Ziel zu benennen. Sondern darum, daran zu arbeiten“") wollte das Thema internationales Geschäft nach dem Derby-Sieg nicht in den Mund nehmen. Bei fünf Punkten Rückstand auf Rang 6 nachvollziehbar. Allerdings könnte ja auch Rang 7, den der FC derzeit innehat, für die Teilnahme an der Europa Conference League ausreichen, wenn der DFB-Pokalsieger unter den ersten Sechs landet.

Trotz aller Euphorie um den Derby-Erfolg wollen die FC-Macher aber noch nicht öffentlich zum Angriff auf Europa blasen. "Wir sollten uns erstmal auf Heimspiel gegen Dortmund konzentrieren", betonte Jakobs mit Blick auf die Partie am Sonntag, die, "wir ähnlich optimistisch angehen werden wie die bisherigen Spiele - unabhängig vom Gegner - und auch gewinnen wollen. Dann wird uns mit Sicherheit auch einfallen, wie wir die Zielsetzung intern beschreiben."

Mag die Entwicklung des FC vom Fast-Absteiger zum Fast-Europapokal-Aspiranten noch so faszinierend sein, so soll diese Reise der Kölner weiter fortgesetzt werden. Kein Platz für Müßiggang. Folglich möchte Jakobs die beiden Derby-Siege in Leverkusen und gegen Gladbach nicht als die i-Tüpfelchen der schon jetzt als Erfolg zu wertenden Spielzeit eingeordnet wissen.

"Die Saison ist ja noch nicht zu Ende. Natürlich können wir uns jetzt freuen über die Spiele, aber wir sollten den Schalter umlegen, auf den nächsten Gegner blicken", fordert der Interims-Sportchef ganz nach dem Credo seines Trainers. Denn: "Auch das ist eine Stärke von uns und speziell von Steffen: nie nachzulassen, diese Spiele nicht zu lange zu feiern, sondern dranzubleiben." Frei nach Oliver Kahn: Weiter, immer weiter!

Jakobs: ""Das gibt am Ende wahrscheinlich nochmal einer Extraschub fürs Selbstvertrauen"

Allerdings ordnet Jakobs dem Sieg beim Champions-League-Anwärter in Leverkusen einen besonderen Effekt zu. "Das gibt am Ende wahrscheinlich nochmal einer Extraschub fürs Selbstvertrauen", hofft er, "das Momentum wollen wir mitnehmen." Um früher oder später vielleicht doch das noch unaussprechliche Ziel beim Namen nennen zu können.