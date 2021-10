Jakob über Andersson: "Hat sich regelrecht reingebissen"

Fast schon weg, plötzlich wieder mittendrin - und dazu richtig fit: Sebastian Andersson wird immer wichtiger für den 1. FC Köln.

Für Sebastian Andersson gilt, was für viele seiner Kölner Kollegen gilt: Wäre es nach denen gegangen, die das wahre Fußball-Geschäft häufig mit einem Manager-Spiel verwechseln, hätte er mindestens den Klub wechseln, eher aber die Karriere beenden sollen. Andersson spürte die Abneigung, zweifelte an der sportlichen Perspektive und überraschte kurz vor Schließung des Transferfensters mit dem Wunsch, zu Antalyaspor in die Türkei zu wechseln. Das Unternehmen zerschlug sich, Andersson blieb, die Skeptiker sahen sich bestätigt.

Heute ist von Skepsis keine Rede mehr. Am Freitag gelang dem Schweden beim 3:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth mit dem so wichtigen Treffer zum 1:1 sein erstes Saisontor. Die Wetten darauf, dass es noch mehr werden, laufen. Seit ihn zu Beginn der vergangenen Saison Knieprobleme be- und kontinuierliches Arbeiten verhinderten, erlebte er ein ständiges Auf und Ab von Hoffnung und Frust. Das erste Highlight gelang unter Friedhelm Funkel, zwei Treffer im Relegations-Rückspiel in Kiel bedeuteten ein starkes Zeichen.

Baumgart als Stütze für die Psyche

Die Vorbehalte blieben, Anderssons Zustand aber änderte sich. Wie bei Anthony Modeste spielte Steffen Baumgart auch bei seinem zweiten Angreifer eine entscheidende Rolle für die Psyche. Er macht seinem Mittelstürmer Mut, ließ die Physios ein Fitnessprogramm für ihn ausarbeiten und gönnte ihm alle Zeit der Welt. Die Therapie schlug an. Immer häufiger tauchte Andersson bei den regulären Trainingseinheiten auf, die für ihn immer länger dauerten. "Er hat sich regelrecht reingebissen", sagt Sportchef Jörg Jakob, der am Freitag anmerkte: "Seine Physis ermöglicht es ihm heute, so zu spielen, wie er spielt. Er sammelt Spielminuten ohne Ende und trainiert trotzdem normal. Das spricht für ihn. Er hat den Punkt jetzt überwunden."

Er ist da, er macht und tut und ist besser als viele erwartet haben. Steffen Baumgart über Sebastian Andersson

Und ist für seinen Trainer ein wichtiger Faktor. Baumgart sieht sich bestätigt: "Er ist da, er macht und tut und ist besser als viele erwartet haben." Andersson läuft regelmäßig mehr als zehn Kilometer pro Spiel, holt sich Bälle in der Tiefe, läuft den Aufbau an, stellt den gegnerischen Sechser zu und sucht vehement jeden Zweikampf am Boden und in der Luft. Alles in allem stellt er eine Alternative dar, mit jeder Menge Luft nach oben. Und das ist vielmehr, als die meisten Fans und Beobachter ihm zugetraut haben.