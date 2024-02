Jakob Nigg: Handball-EM "hat einiges in meinem Leben verändert"

Wo auch immer er war, ob auf der Bank, am Spielfeld oder in der Kabine, Jakob Nigg sorgte für das richtige Feuer in der Mannschaft bei der EHF EURO 2024 und präsentierte sich auch als eiskalter Vollstrecker bei seinen Einsätzen. Im Interview spricht der 20-Jährige über die ausgelöste Euphorie, neue Popularität, die FIVERS und seinen großen Traum von Europa.

Jakob, es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass Österreich bei der EHF EURO 2024 eine wahre Handball-Euphorie ausgelöst hat. Konntest du schon alles von der EURO verarbeiten?

Jakob Nigg: Ich glaube es ist schwer nach so kurzer Zeit bereits alles verarbeitet zu haben. Ich versuche laufend die ganzen Eindrücke und die Euphorie zu verarbeiten und das als Motivation mitzunehmen, jeden Tag daran zu arbeiten um gegen solche Spieler auch im Alltag einmal spielen zu können und irgendwann dort oben zu stehen und das Normalität werden zu lassen.

Du hast stets alles für die Mannschaft gegeben - egal ob im Training, auf der Bank oder auf dem Spielfeld. Wie würdest du deine Rolle im Team beschreiben?

Ich würde sagen, dass eine meiner Rollen war, als Stimmungsmacher aufzutreten und als Unterstützung für Robert zu dienen, falls es mal bei ihm nicht laufen sollte, oder er eine Pause benötigen sollte. Ich versuche stets alles, um die Mannschaft zu pushen. Egal ob auf dem Feld, im Training oder vor dem Spiel, versuche mit meinen Motivationsschreien das Team anzutreiben.

Was hat sich für dich seit dem Januar verändert? Wirst du öfter angesprochen als früher? Erkennt man dich auch hie und da in der Öffentlichkeit?

Tatsächlich werde ich von Leuten angeschrieben von denen ich lange nichts mehr gehört habe. Auch bei den Spielen, wie zuletzt dem All Star Game oder in der Liga in Krems, werde ich um Fotos und Autogramme gebeten. Das war vorher nicht so. In der Innenstadt wurde ich vor kurzem sogar von jemand Fremden angesprochen. Die EHF EURO hat schon einiges verändert in meinem Leben.

Mittlerweile bist du längst wieder zurück bei deinem Verein, dem HC FIVERS WAT Margareten. Was konntest du von der EURO zu den FIVERS und ins Training mitnehmen?

Ich denke ich kann sagen, dass ich sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen habe, da ich gesehen habe, wenn ich eine Chance erhalten habe, dass ich diese auch nutzen konnte. Ich weiß, wenn ich mich voll konzentriere und fokussiere, kann ich auf diesem Level mitspielen. Schön ist auch zu sehen, dass sowohl Eric und ich ein hohes Vertrauen in der Mannschaft genießen und viele Bälle bekommen. Man vertraut uns, dass wir die Sachen rein machen und unseren Job gut machen.

Hat die EURO Lust auf mehr für dich gemacht? Wie sehen deine Ziele für die kommenden Jahre aus?

Das hat mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Vor so einer Kulisse in so einer Halle zu spielen, ist mein absoluter Traum. Voriges Jahr war ich beim EHF Champions League Final 4 in Köln und habe vor dem Finale eine Tour durch die Halle bekommen. Dabei waren wir auch unten am Spielfeld und ich habe den Boden berührt und mir geschworen, dass ich eines Tages hier spielen will. Dass das so schnell in Erfüllung ging, ist einfach unglaublich. Ich will den Schritt ins Ausland machen und mich dort etablieren. Ich möchte auch unbedingt Europacup spielen, am liebsten Champions League und mir einen Handballnamen machen.