Jakics Variabilität: Fluch und Segen zugleich

Zum Saisonstart saß Kristijan Jakic beim Pokalspiel der Eintracht in Leipzig 90 Minuten auf der Bank. Dieses Schicksal könnte dem Kroaten in dieser Saison häufiger drohen. Dabei kann er im Grunde auf jeder Position in der Defensive spielen.

Falls sich Kevin Trapp in der vergangenen Saison mal einen Platzverweis eingefangen hätte und das Wechselkontingent wäre bereits ausgeschöpft gewesen, hätte sich Kristijan Jakic bestimmt auch zwischen die Pfosten gestellt. Falls diese Situation künftig mal eintritt, ist er jetzt auch darauf vorbereitet. Als eine Trainingseinheit in der Vorwoche abgeschlossen war, schossen einige Frankfurter noch Freistöße aus der Distanz aufs Tor. Ein Keeper war aber nicht mehr in Sicht. Also stellte sich Jakic zwischen die Pfosten.

Etwas Spezialtraining und ein paar Torwarthandschuhe sollten noch drin sein, vermutlich würde Jakic aber schon jetzt auch auf dieser Position einen recht soliden Job machen. Wo immer er gebraucht wird - Jakic steht bereit: Ob als zentraler oder Innenverteidiger in der Dreierkette, als Außenverteidiger in der Viererkette, als Schienenspieler oder auf der Sechs. Der personifizierte Defensiv-Allrounder spielte vergangene Saison auf so gut wie jeder Position im hinteren Mannschaftsteil.

Jakics Stärke: "Mentalität und Kampfgeist"

Auch wegen diverser Ausfälle fand sich fast immer ein Platz für den 26-Jährigen. Selbst in den acht Champions-League-Spielen stand er nur einmal nicht in der Startelf. Bei Jakic weiß man, was man bekommt. "Er kommt natürlich in erster Linie über die Mentalität, die er mitbringt, und den Kampfgeist. Da ist er ein eminent wichtiger Faktor", beschreibt Trainer Dino Toppmöller, der weiß, dass die Variabilität auch eine Kehrseite hat: "Kristijan hat für einen Trainer den Vorteil, dass er sehr polyvalent ist. Für einen Spieler ist das manchmal aber nicht ganz so cool, von einer Position auf eine andere geschoben zu werden. Er hat vergangene Saison ja auch etliche Positionen gespielt."

Momentan würde sich Jakic sicher freuen, überhaupt aufs Spielfeld geschoben zu werden. Denn die Aussicht auf Einsatzzeit ist gerade ziemlich mau. Jakics Problem: Er kann zwar überall spielen, aber für jede Position ist ein Spezialist dann doch die erste Wahl. Wo als hin mit ihm?

Auf der Sechs ist Skhiri gesetzt

"Er spielt ja am liebsten auf der Sechs, was ich auch verstehen kann. Da sehen wir ihn auch am stärksten", so Toppmöller. Doch die Eintracht spielt im Mittelfeld mit zwei Achtern und nur einem zentralen Defensivspieler. Diese Position hat der fußballerisch bessere Ellyes Skhiri dauerhaft gepachtet. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Neuzugang aus Köln auch mit dauerhaft hoher Belastung umgehen kann und wenig Pausen braucht.

Als Schienenspieler oder Außenverteidiger war Jakic wegen des nicht gerade ausgeprägten Offensivdrangs ohnehin nicht mehr als eine Aushilfslösung. Bleibt also nur noch die Dreierkette. Da ist er aber hinter Robin Koch, Willian Pacho, Tuta, Makoto Hasebe und Hrvoje Smolcic momentan erst die sechste Wahl. Bleiben die angesprochenen Kollegen von Leistungstiefs oder Verletzungen verschont, wird es auf absehbare Zeit nicht unbedingt einfacher für Jakic.