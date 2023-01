Jakic und sein großer Traum: "Viele werden darüber lachen"

Bei der WM in Katar blieb die Einsatzzeit von Kristijan Jakic äußerst beschränkt. In Frankfurt ist der Kroate wieder gefragt. Die defensive Allzweckwaffe könnte schon am Samstag wieder Lücken stopfen.

Die Trainingseinheit am Dienstagvormittag forderte die Defensivreihe von Eintracht Frankfurt aufs Härteste. Drei Verteidiger mussten vier Offensivspieler vom Tor fernhalten. Doch nicht irgendwen. Mit Randal Kolo Muani, Jesper Lindström, Mario Götze und Daichi Kamada standen Evan Ndicka, Hrvoje Smolcic und Kristijan Jakic die Crème de la Crème des Frankfurter Offensivangebots gegenüber. Das Defensivtrio löste die Aufgabe im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz passabel. Dass der frischgebackene Vizeweltmeister Kolo Muani und seine Kollegen häufig einfach nicht zu stoppen sind, hat sich bekanntlich schon rumgesprochen.

Glasners Geheimnis

Die drei Verteidiger spielten auch im abschließenden Trainingsspiel gemeinsam - ein erster Hinweis mit Blick auf die Startformation im Spiel am Samstag gegen Schalke? Das bleibt zunächst noch Oliver Glasners Geheimnis. Auch Jakic muss sich noch gedulden. "Ich weiß nicht, wo mich der Trainer aufstellen wird, wer überhaupt anfängt, das müssen wir abwarten." Klar ist: Ndicka ist links gesetzt. Smolcic und Altmeister Makoto Hasebe sind die Aspiranten für die Position im Zentrum. Jakic und der wiedergenesene Almamy Toure die Optionen für die rechte Position der Dreierkette, auf der Tuta wegen seiner Sprunggelenksverletzung aller Voraussicht nach seinen Stammplatz räumen muss.

Wie auf nahezu jeder Position durfte Jakic auch hier schon einmal ran. Ende Oktober beim 2:1-Heimsieg in der Champions League gegen Marseille spielte er seinen Part solide. Dass der Kroate in dieser Saison die Lücken auf diversen Defensivpositionen füllen musste, war persönlich eine neue Erfahrung. "Es ist nicht leicht, wenn man zehn Jahre nur auf der Sechs gespielt hat. Ich muss mich noch etwas dran gewöhnen. Aber ich bin immer bereit, dort einzuspringen, wo ich benötigt werde. Ich kommuniziere natürlich viel mit dem Trainer, der mir Hinweise gibt, wie ich mich auf den einzelnen Positionen zu verhalten habe. Grundsätzlich ist meine Hauptaufgabe, unabhängig von der Position, das Tor zu verteidigen und hinten nichts anbrennen zu lassen", berichtete der 25-Jährige nach der Einheit am Dienstag.

Jakic hat wertvolle Erfahrung bei der WM gesammelt

Seine Variabilität macht ihn für die Eintracht gerade so wichtig. In zwölf der 15 Bundesligaspiele stand er in der Startelf, in der Königsklasse spielte er in allen sechs Partien von Beginn an. Mal auf der Sechs, mal als rechter Verteidiger der Viererkette, mal im Zentrum der Dreierkette oder eben dort als rechter Part. Mit Blick auf die Nationalmannschaft dürfte ihm das Hin und Her aber zum Verhängnis geworden sein. Bei der WM war er zwar dabei, bis zum Spiel um Platz drei musste er den jeweiligen Spezialisten im kroatischen Team aber den Vorzug lassen. Erst in der 90 Minute im Spiel um Platz drei gegen Marokko durfte er kurz WM-Luft schnuppern und sich nach dem 2:1-Sieg die Bronzemedaille umhängen lassen. "Auch wenn ich nicht viel Spielzeit hatte, konnte ich einiges an Erfahrung sammeln und aus der Stimmung in der Mannschaft einiges mitnehmen", so Jakic.

"Ich will die Champions League gewinnen"

Nach dem langen Turnier stand nur ein kurzer Urlaub an. Für zehn Tage ging es in die Heimat zur Familie, ehe Glasner seine Schützlinge wieder versammelte. Die wenige Zeit habe ihm trotzdem ausgereicht, um die Akkus zu laden. Jakic ist heiß darauf, an die furiose Hinrunde anzuknüpfen. "Ich will auf jeden Fall unter die ersten fünf in der Bundesliga kommen", erzählt er. Doch es gibt noch ein weitaus ambitionierteres Ziel: "Auch wenn viele jetzt lachen und es unwahrscheinlich ist: Ich will die Champions League gewinnen. Man hat gesehen, auf welchem Niveau die Mannschaft ist und was wir letztes Jahr erreicht haben. Wenn unsere Gegner einen schwächeren Tag erwischen, dann ist alles möglich." An Selbstvertrauen mangelt es also nicht. Denn dass die SSC Neapel, die die Eintracht am 21. Februar zum Achtelfinale in der Königsklasse empfängt, gerade Juventus Turin mit 5:1 nach Hause geschickt hat und auf dem besten Weg zum ersten Scudetto seit 1990 ist, dürfte Jakic nicht entgangen sein.

Bevor die internationale Kür ansteht, wartet zunächst aber die Pflicht. Schlusslicht Schalke scheint da zum Auftakt nicht der ideale Gegner. "Generell weiß man ja, dass die unteren Klubs in der Tabelle der Eintracht nicht so gut liegen. Da müssen wir Fehler unbedingt vermeiden", warnte Jakic.