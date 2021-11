Jakic: "Es läuft für mich schon phänomenal"

Für Kristijan Jakic ging es in den vergangenen Monaten Schlag auf Schlag: Wechsel in die Bundesliga, rascher Aufstieg zum Stammspieler, Debüt in der kroatischen Nationalelf und jüngst die Qualifikation für die WM 2022. Nichtsdestotrotz sieht er bei seinen Leistungen noch Luft nach oben.

Die Verpflichtung von Jakic war einer der wichtigsten Transfers, die Sportvorstand Markus Krösche im Sommer tätigte. Nachdem sich Sebastian Rode im August einem arthroskopischen Eingriff am linken Knie unterzogen hatte, bestand im defensiven Mittelfeld dringender Handlungsbedarf. Der Kapitän ist trotz einiger Joker-Einsätze noch immer nicht richtig fit und nahm am Dienstag und Mittwoch nicht am Mannschaftstraining teil.

Fündig wurde Krösche bei Dinamo Zagreb. Von dem kroatischen Spitzenklub hatte er im Januar 2020 bereits den spanischen Nationalspieler Dani Olmo nach Leipzig geholt. Nun verpflichtete er einen Tag vor Transferschluss Sechser Jakic, der zunächst etwa 1,5 Millionen Euro Leihgebühr kostet. Im Falle des Klassenerhalts greift eine Kaufverpflichtung, durch die sich der Betrag auf knapp fünf Millionen Euro erhöhen würde. Das erscheint angemessen, Jakic hinterlässt bisher einen sehr ordentlichen Eindruck. Der Mittelfeldspieler ist eine der wenigen Konstanten im Team, überzeugt mit Präsenz und einer resoluten Zweikampfführung. "Das ganze Jahr läuft für mich schon phänomenal. Die Berufung in die Nationalmannschaft, mein Debüt, die direkte Qualifikation für die WM, hier bin ich Stammspieler - ich bin sehr zufrieden", resümiert der 24-Jährige.

Glasner wünscht sich von Jakic noch etwas mehr Positionstreue

Trainer Oliver Glasner wünscht sich von ihm allerdings noch etwas mehr Positionstreue. "Die Jungs wollen manchmal zu viel. Kristijan Jakic ist links vorne, rechts hinten, geht ins Kopfballduell für den Innenverteidiger, der will plötzlich alles machen. Aber dabei bleibt seine Kernaufgabe vielleicht ein Stück weit auf der Strecke", monierte der Coach Ende Oktober vor dem Heimspiel gegen Leipzig. Der Spieler nimmt die Kritik an. "Ich spreche oft mit dem Trainer. Im Spiel ist das mein Instinkt, ich will der Mannschaft mit meinen Aktionen helfen. Aber ich werde versuchen, meine Position zu halten", kündigt Jakic an. Allerdings findet er, dass sein Instinkt "in bestimmten Situationen auch Vorteile" gebracht habe. Das ist richtig, erinnert sei beispielsweise an das Spiel in München, wo er mit starkem Pressingverhalten die erste Ecke für Frankfurt herausholte, die Martin Hinteregger prompt zum 1:1 nutzte. Insgesamt sieht er bei sich allerdings noch Luft nach oben: "Ich weiß, dass ich noch nicht bei 100 Prozent meiner Leistung angekommen bin. Doch es wird immer besser, ich befinde mich in einem Anpassungsprozess."

Jakics Ziel: Bis Weihnachten "alle Spiele gewinnen"

Am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Freiburg wird es nicht zuletzt auf eine Kämpfernatur wie ihn ankommen. Um bei den selbstbewussten Breisgauern zu bestehen, braucht die Eintracht eine Top-Leistung. An Selbstvertrauen mangelt es Jakic ("Ich bin ein großer Optimist") nicht, als Ziel bis Weihnachten ruft er aus, "alle Spiele zu gewinnen". Dabei verweist er auf die Last-Minute Tore in den vergangenen drei Partien und kündigt an: "Dieses Quäntchen Glück wollen wir in die nächsten Spiele mitnehmen."