Jaissle heiß auf Milan - Ulmers flapsiges Versprechen

RB Salzburg bekommt es zum Auftakt der Champions-League-Saison mit der AC Milan zu tun. Während sich Trainer Matthias Jaissle von der Qualität des italienischen Meisters angetan zeigte, gab Linksverteidiger Andreas Ulmer ein flapsiges Versprechen ab.

Die Vorfreude, das wurden Matthias Jaissle und Andreas Ulmer bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen die AC Milan nicht müde zu betonen, könnte beim FC Red Bull Salzburg nicht größer sein. Es sei trotz des Achtelfinaleinzugs in der vergangenen Spielzeit nach wie vor alles andere als selbstverständlich, im Konzert der Großen mitspielen und sich mit den besten Teams Europas messen zu dürfen.

Nach Jahren der Enttäuschung zählt die AC Milan aktuell wieder zweifelsfrei zu den stärksten Teams des Kontinents. Der italienische Meister will nun auch auf internationaler Bühne wieder angreifen, der Starschuss hierfür soll am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Mozartstadt fallen. Jaissle hegt indes naturgemäß andere Pläne: "Wir wollen mit unserer Art von Fußball überraschen."

Ulmer will sich "nichts scheißen"

Der Deutsche, der auf einen "frechen" und "mutigen" Auftritt seines Teams hofft, schöpft vor allem aus der abgelaufenen Spielzeit Mut: "Letztes Jahr ist es uns oft gelungen, die ganz Großen zu ärgern. Vielleicht ist das diese Saison auch wieder möglich." In eine ähnliche Kerbe schlug Verteidiger Andreas Ulmer, der sich "auf gut Deutsch nichts scheißen" will.

Der 36-Jährige zählte in dieser Saison nicht immer zum Stammpersonal des österreichischen Serienmeisters, stand zuletzt gegen Austria Lustenau (6:0) und die WSG Tirol (2:0) aber zweimal über die volle Spieldauer auf dem Platz. Auf nationaler Ebene lief es für Salzburg nach einem etwas durchwachsenen Saisonstart zuletzt wieder nach Plan, mittlerweile liegt die Jaissle-Elf in der Bundesliga erwartungsgemäß an der Tabellenspitze.

Der Cheftrainer der Salzburger weiß aber, dass am Dienstag ein Kaliber ungewohnter Größenordnung zu Gast ist. "Jeder Gegenspieler wird noch einmal eine ganz andere Qualität mit sich bringen, bei allem Respekt vor der WSG am Wochenende. Aber es ist einfach so, dass morgen jede einzelne Position gespickt mit Weltklasse ist. Das wird eine Challenge. Das ist aber auch geil", meinte Jaissle. Stoppen könne man Milan nur über das Kollektiv, so der 34-Jährige.

Bei den Rossoneri steht Jungstar Rafael Leao in Abwesenheit des verletzten Zlatan Ibrahimovic besonders im Fokus. "Er ist ein sehr guter Spieler. Er hat das in den letzten Spielen des Öfteren bewiesen", weiß Ulmer nicht zuletzt aufgrund Rafael Leaos Doppelpack beim 3:2-Derbysieg gegen Inter Mailand um die Qualitäten des 23-Jährigen. Aber: "Es kommt nicht darauf an, wie jeder Spieler einzeln in den Duellen abschneidet." Die Teamleistung werde entscheidend sein, und da habe man insbesondere in der Königsklasse bewiesen, "dass es uns richtig Spaß macht, wenn wir den Ball jagen dürfen".

Sucic fällt wohl aus

Obwohl Milan sowohl defensiv als auch offensiv eine "sehr, sehr gute Mannschaft "sei, geht Ulmer davon aus, "dass wir unsere Räume finden werden". Luka Sucic wird diese wohl nicht bespielen dürfen, der Einsatz des Kroaten ist laut Jaissle aufgrund von Leistenproblemen "sehr, sehr fraglich". Als Ersatz könnte Dijon Kameri zum Einsatz kommen.

Unabhängig von Sucics Einsatz wird Milan die Partie am Dienstag als Favorit in Angriff nehmen. Jaissle attestierte der Elf von Stefano Pioli eine "unglaubliche Qualität", Milan sei in der Vorsaison zu Recht italienischer Meister geworden sei. In dieser Spielzeit sind die Mailänder nach fünf Spieltagen in der Serie A noch ungeschlagen. Wenig überraschend ist die Begegnung daher restlos ausverkauft. "Man spürt in der Stadt, dass ein besonderer Tag kommt", so Ulmer.