Jaissle: "Ein sehr, sehr starker Abend für unsere Mannschaft"

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen die AC Milan zeigte sich Salzburg-Trainer Matthias Jaissle von der Leistung seiner Mannschaft angetan. Mittelfeldmann Nicolas Seiwald sprach hingegen von "gemischten Gefühlen".

RB Salzburg erkämpfte sich am ersten Spieltag der neuen Champions-League-Saison ein 1:1-Unentschieden gegen die AC Milan. Für die Elf von Matthias Jaissle wäre angesichts der zwischenzeitlichen Führung und einer Druckphase zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar noch mehr möglich gewesen, unzufrieden war mit dem Remis gegen den italienischen Meister im Lager der Salzburger aber niemand.

"Ich bin natürlich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir hier gegen einen absoluten Topgegner aufgetreten sind", lobte Jaissle seine Mannschaft, die vor und während der Begegnung einige Rückschläge hinnehmen musste. Bereits vor dem Anpfiff musste Maximilan Wöber aufgrund von Leistenproblemen passen, während der Partie zogen sich dann auch noch Oumar Solet und Fernando Verletzungen zu.

Jaissle lobt Salzburg für "richtig geiles Spiel"

Zur Schwere der Blessuren, so Jaissle, könne er noch nicht viel sagen, der Punktgewinn schmeckte dem Deutschen angesichts der starken Reaktion seines Teams aber umso süßer: "Das war ein ein sehr, sehr starker Abend für unsere Mannschaft." Einzig mit der vergebenen Großchance von Fernando (53.) haderte der 34-Jährige etwas, allzu lange wollte er sich damit aber nicht aufhalten: "Das war ein richtig geiles Spiel."

Nicht ganz so zufrieden zeigte sich Mittelfeldmann Nicolas Seiwald, der unmittelbar nach dem Schlusspfiff von "gemischten Gefühlen" sprach. "Aber ich denke, wir können mit dem Punkt und vor allem mit der Leistung sehr zufrieden sein. Darauf können wir aufbauen." Tatsächlich bot Salzburg gegen die Elf von Stefano Pioli über weite Strecken eine gute Leistung, erst in der Schlussphase übernahmen die Gäste allmählich das Kommando - und hätten sich dafür in der letzten Minute der Nachspielzeit beinahe belohnt. Ein Stangenschuss von Rafael Leao klatschte aber nur an die Stange.

"Ich habe zu Gott gebetet, dass der nicht reingeht", meinte Amar Dedic, der den portugiesischen Flügelstürmers mit Ausnahme dieser Aktion gut im Griff hatte. "Ich wusste ganz genau, dass ich gegen so einen Spieler von der ersten Minute weg Gas geben muss. Natürlich habe ich mir die eine oder andere Szene von ihm angesehen. Ich würde sagen, es war ein erfolgreicher Abend", konstatierte der Linksverteidiger nach seinem Champions-League-Debüt.

Jaissle verteilt Sonderlob an Kameri

Mit dem erst 18-jährigen Dijon Kameri, der den an der Leiste verletzten Luka Sucic ersetzte, absolvierte am Dienstag ein weiterer Salzburg-Akteur sein erstes Match in der Königsklasse. "Natürlich war das für mich etwas ganz Besonderes", erklärte der Mittelfeldmann, der von Jaissle ein Sonderlob erhielt: "Er hat das sehr gut gemacht. Dijon hat (...) bestätigt, dass er ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders ist."

Am kommenden Mittwoch geht es für Salzburg beim englischen Topklub Chelsea weiter, der zum Auftakt eine überraschende 0:1-Niederlage gegen Dinamo Zagreb hinnehmen musste. Etwaige Rechenspiele kommen für Jaissle aber noch viel zu früh: "Wir haben schon vor der Partie gesagt, dass wir nicht über irgendwelche Punkte oder Tabellenstände nachdenken."