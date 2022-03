Jaissle: "Der Glaube ist nach wie vor groß"

Die Vorbereitung auf das Champions-League-Rückspiel bei Bayern München verlief für RB Salzburg mehr als durchwachsen. Nach dem 1:1 im Hinspiel übte sich Cheftrainer Matthias Jaissle daher hauptsächlich in Understatement. Eine kleine Kampfansage gab es aber doch.

Will die Bayern überraschen: Matthias Jaissle. FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Zusätzlichen Druck, das wurde bei der Pressekonferenz von RB Salzburg im Vorfeld des Champions-League-Rückspiels bei Bayern München schnell klar, wollte Cheftrainer Matthias Jaissle seiner Mannschaft keinen aufbürden. Salzburg sei in der bayerischen Landeshauptstadt klarer Außenseiter, trotz des 1:1-Unentschiedens im Hinspiel habe sich "an der Ausgangsposition überhaupt nichts verändert".

"Der Druck liegt bei den Bayern. (...) Für sie ist das Weiterkommen Pflicht. Sie wollen die Champions League gewinnen. Für uns ist das ein absoluter Zusatz", schob der 33-Jährige die Favoritenrolle dem Team von Julian Nagelsmann zu.

Bilanz spricht für Bayern

Ein Blick auf die Statistik gibt Jaissle recht: Gegen ein Team aus der österreichischen Bundesliga setzte sich Bayern in K.-o.-Duellen bislang immer durch, zudem gewann der deutsche Rekordmeister alle bisherigen fünf Heimspiele gegen Teams aus der Alpenrepublik bei einem Torverhältnis von 15:3.

Mit Manuel Neuer kehrt darüber hinaus der laut Jaissle "beste Torwart der Welt" in den Kasten der Bayern zurück. Der Deutsche sieht darin aber auch eine zusätzliche Motivationsspritze für die Salzburger Offensivabteilung: "Es ist auch eine geile Challenge für eine so junge Truppe, die Chance zu haben, gegen so einen Keeper einzunetzen."

Salzburg-Torhüter Philipp Köhn wollte Neuers Comeback indes nicht allzu viel Bedeutung zuschreiben. "Natürlich schaut man zu ihm auf und ich picke mir Sacken heraus, die ich bei ihm sehe. Aber das steht morgen nicht im Vordergrund. Wir wollen hier weiterkommen", so der 23-Jährige.

Bei diesem Unternehmen nicht behilflich sein wird Noah Okafor, der aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel für das Spiel in München ausfällt. Sekou Koita (Knie), Bryan Okoh (Knie) und Jerome Onguene (krank) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Benjamin Sesko und Oumar Solet könnten hingegen zum Einsatz kommen, bei beiden möchte Jaissle noch das Abschlusstraining abwarten.

Ohnedies erlebte Salzburg in den vergangenen Tagen und Wochen turbulente Zeiten. Insgesamt infizierten sich Ende Februar 17 Spieler mit dem Coronavirus, das Bundesligaspiel gegen den LASK musste daher sogar verschoben werden. Im Nachtrag zeigte der österreichische Serienmeister eine seiner schwächsten Saisonleistungen und kam trotz 40-minütiger Überzahl nicht über ein 0:0 hinaus. Am Samstag kehrte Salzburg mit einem 4:0-Erfolg über Schlusslicht Altach dann allerdings in die Erfolgsspur zurück.

"Das war eine alles andere als eine optimale Vorbereitung", konstatierte Jaissle trotz des jüngsten Sieges. Einige seiner Spieler seien nach der Corona-Infektion noch nicht bei 100 Prozent. Als Ausrede möchte der jüngste Trainer der laufenden Champions-League-Saison diesen Umstand aber nicht verstanden wissen.

Salzburg wartet auf ersten Auswärtssieg

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Köhn: "Wir werden versuchen, unsere Leistung wie im Hinspiel auf den Platz zu bringen und uns an den Plan, den wir bekommen, zu halten. Was am Ende rauskommt, wird man morgen sehen. Wir sind zu 100 Prozent fokussiert."

Selbst Jaissle, der mit Salzburg in der Gruppenphase auswärts nur beim 1:1-Unentschieden in Sevilla anschreiben konnte, schickte vor dem vierten Gastspiel der diesjährigen Champions-League-Saison trotz der Tiefstapelei noch eine kleine Kampfansage in Richtung der Nagelsmann-Elf: "Der Glaube ist nach wie vor groß. Ich glaube, das Hinspiel hat gezeigt, dass wir die Bayern ärgern können."

