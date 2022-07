Jahreshauptversammlung des FC Bayern steigt am 15. Oktober

Der Rekordmeister versammelt seine Mitglieder Mitte Oktober im Münchener Audi Dome.

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München findet am Samstag, 15. Oktober, im Münchner Audi Dome statt - das teilte der Rekordmeister am Donnerstag mit. Ab 18 Uhr sollen dann die Mitglieder zusammenkommen. Möglich ist der Termin am Samstag, weil das Heimspiel gegen den SC Freiburg am selben Wochenende wegen der Europa-League-Teilnahme der Breisgauer an einem Sonntag stattfinden wird.

Vorstandschef Herbert Hainer ließ mitteilen, für die Mitglieder sei "es immer am besten, wenn die Jahreshauptversammlung an einem Heimspielwochenende stattfindet. Zudem erleichtert die Terminierung am Samstag vielen Berufstätigen die Teilnahme, weil sie so eine entspanntere Anreise haben."

Im vergangenen Jahr war es auf der Jahreshauptversammlung der Bayern zu tumultartigen Zuständen gekommen, nachdem ein Fan über das Katar-Sponsoring der Münchner hatte abstimmen lassen wollen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte anschließend von "der schlimmsten Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe", gesprochen.