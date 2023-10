Jahrelange Sperre droht: Auch B-Probe bei Pogba positiv

Nach der A-Probe enthielt nun auch die B-Probe von Paul Pogba einen zu hohen Testosteronwert. Damit könnte dem Franzosen eine jahrelange Sperre bevorstehen.

Nächster Tiefschlag: Paul Pogba kommt einfach nicht mehr in die positiven Schlagzeilen. picture alliance / abaca

Das Ergebnis der geöffneten B-Probe von Paul Pogba (30) gab die italienische Anti-Doping-Agentur am Freitag bekannt. Schon die A-Probe, deren Ergebnis am 12. September publik geworden war, hatte einen zu hohen Testosteronwert aufgewiesen. Dies war in eine vorläufige Sperre gemündet.

Pogbas Klub, der italienische Rekordmeister Juventus Turin, hatte daraufhin das Gehalt des Franzosen vorerst eingefroren. "Der Klub prüft die nächsten Schritte", hieß es damals. Je nach Verlauf des Verfahrens droht dem Mittelfeldspieler nun eine Sperre von bis zu vier Jahren - er wäre dann 34 Jahre alt. "Sicher ist, dass Paul Pogba niemals eine Regel brechen wollte", hatte dessen Beraterin Rafaela Pimenta laut der Nachrichtenagentur AFP in einem Schreiben mitgeteilt.

Sollte Pogba, den die italienische Anti-Doping-Behörde NADO am Freitag zunächst vorläufig suspendierte, wie erwartet gesperrt werden, ist das wahrscheinlichste Szenario eine baldige Auflösung des noch bis 2026 gültigen Vertrags. Dadurch würde Juventus viele Millionen einsparen.

Trainer Massimiliano Allegri war auf seiner Pressekonferenz am Freitag von dem Ergebnis überrascht worden und sagte lediglich: "Menschlich tut es mir leid." Der positive Dopingtest ist der vorläufige Tiefpunkt in der Karriere Pogbas, der noch vor wenigen Jahren als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt gegolten hatte und 2018 Weltmeister geworden war, zuletzt aber auch verletzungsbedingt kaum noch sportliche Schlagzeilen schrieb.

Coman und Deschamps hatten Pogba öffentlich gestärkt

Italienischen Medienberichten zufolge soll der Test beim ersten Serie-A-Spiel von Juventus bei Udinese Calcio (3:0) angeschlagen haben. Pogba war gerade dort gar nicht zum Einsatz gekommen, in den folgenden beiden Partien wurde er zumindest eingewechselt.

Nationalmannschaftskollege Kingsley Coman vom FC Bayern München und Nationaltrainer Didier Deschamps hatten den Ex-Weltmeister nach der A-Probe öffentlich gestärkt. "Wir alle unterstützen Paul, er ist ein sehr enger Freund, er ist Teil der Familie", hatte Coman nach dem 1:2 der Franzosen in Dortmund gegen Deutschland laut "L'Equipe" gesagt: "Wir alle kennen Paul. Wenn so etwas passiert, können wir nicht einen Moment lang glauben, dass es Absicht gewesen sein soll."

"Ich war natürlich wie die ganze Gruppe überrascht", sagte auch Deschamps. "Ich habe mich kurz mit ihm ausgetauscht. Ich kann nicht sagen, warum und wieso eine Substanz in seinem Körper nachgewiesen wurde. Aber ich werde ihn unterstützen. Er hat die Kraft und den Charakter, um diese sehr schwierigen Momente zu überstehen."