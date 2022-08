Jahrelange Realitätsverweigerung: Bei Rapid muss sich etwas ändern

Rapid hat in der Form der letzten Monate nichts im Europacup zu suchen, nach dem mehr als peinlichen Aus im Play-off der Conference League ist dies auch amtlich. Mit null spielerischen Lösungen funktioniert's eben nicht einmal gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein. Ein Kommentar.

Die Platte, die bei Rapid aufgelegt wurde, wenn Ergebnisse und Leistungen wieder einmal nicht jenem Klub mit dem klar zweithöchsten Budget der österreichischen Bundesliga gerecht wurden, hatte zwar einige Klangvariationen, war am Ende aber immer die gleiche: Chancenverwertung, verletzungsbedingte Ausfälle, Abgänge, Schiedsrichter oder - teils sogar in den ersten Wochen der Saison - Doppelbelastung hießen die Erklärungen, wenn's mal wieder nicht rund lief. Dass Rapid seit sechs Jahren - seit der fragwürdigen Entlassung des aktuellen Sportdirektors Zoran Barisic als Trainer durch Ex-Präsident Michael Krammer - spielerisch kaum etwas über einen ansatzweise konstanten Zeitraum auf die Reihe bringt, war hingegen kaum Thema.

Und genau darin liegt das Eigentor, das sich der Verein mit verblüffender Konstanz selbst schoss und nun im peinlichen Aus in der Qualifikation für die Europa Conference League gegen den Vorletzten (!) der zweiten (!!) Schweizer Liga FC Vaduz gipfelte. Einige flüchtige Erfolge - Dietmar Kühbauer wurde mit Rapid zweimal Zweiter, ohne allerdings eine nachhaltige spielerische Linie erkennen zu lassen - kaschierten die Stagnation. Den Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Wien-Hütteldorf macht der Kick unter (Noch-)Trainer Ferdinand Feldhofer deutlich.

Rapid Wien: Trainerwechsel wäre anzudenken

Man wolle dominant auftreten und das Spiel bestimmen, erklärte der Steirer immer wieder. Seine Taktik für die Offensive läuft am Ende aber - überspitzt formuliert - darauf hinaus, den Ball hoch auf die gegnerischen Verteidiger zu spielen, diese anzupressen und zu hoffen, dass sie schlecht klären und sich so vielleicht eine Chance für die Mannen in Grün-Weiß ergibt. Einen kontrollierten Spielaufbau, flache Pässe durch das Mittelfeld oder längere Ballbesitzphasen - wann hat man so etwas von Rapid zuletzt gesehen? Dabei wären es genau diese Dinge, die für Dominanz und Spielbestimmung, wie Feldhofer sie angeblich sehen will, stehen.

Bei Rapid muss sich nun etwas ändern, sonst wird der ehemals glorreiche Rekordmeister, der seit 15 Jahren ohne Titel ist, heuer bestenfalls durch diese Liga dümpeln. Immerhin ist jetzt die Doppelbelastung durch eine Europacupteilnahme im Herbst kein Thema mehr. Ein Trainerwechsel wäre anzudenken. Denn nach neun Monaten und zwei Vorbereitungen unter Feldhofer ist bei Rapid noch immer keine positive Entwicklung zu erkennen. Und auch Sportchef Barisic wird sich hinterfragen müssen. War die Entlassung von Kühbauer im November vergangenen Jahres wohl alternativlos, so muss er sich spätestens heute eingestehen, dass die Wahl dessen Nachfolgers eine gravierende Fehlentscheidung war.

Lesen Sie auch: "Riesenenttäuschung": Rapid versinkt in Fassungslosigkeit