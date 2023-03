"Jahr für Jahr weiterentwickelt": Höler verlängert in Freiburg

Lucas Höler wird dem SC Freiburg über die aktuelle Saison hinaus treu bleiben. Die Breisgauer verlängerten mit dem 28-jährigen Offensivspieler vorzeitig.

Feste Größe in Freiburg: Lucas Höler. IMAGO/Sportfoto Rudel

2018 kam Lucas Höler vom SV Sandhausen und etablierte sich beim SC Freiburg längst zum Leistungsträger. Der 28-Jährige bestritt seither 174 Pflichtspiele im Freiburger Trikot. Er erzielte dabei 27 Tore und bereitete weitere 19 Treffer vor.

Seit Jahresbeginn ist er zusammen mit Vincenzo Grifo mit je drei Bundesligatoren der treffsicherste Spieler in der Mannschaft von Trainer Christian Streich.

"Lucas ist jetzt schon über fünf Jahre bei uns und hat eine tolle Entwicklung hingelegt", sagt SC-Vorstand Jochen Saier. "Durch seine vorbildliche Haltung, seine Präsenz und seine Arbeit auf dem Platz in beide Richtungen ist Lucas eine wichtige und verlässliche Größe in unserer Mannschaft. Wir freuen uns sehr, dass er auch weiterhin an Bord ist."

Ich habe das Gefühl, dass ich mich beim Sport-Club gemeinsam mit der Mannschaft Jahr für Jahr weiterentwickelt und etabliert habe. Lucas Höler

Der Stürmer selbst will am Aufwärtstrend der Breisgauer noch längere Zeit teilhaben: "Ich habe das Gefühl, dass ich mich beim Sport-Club gemeinsam mit der Mannschaft Jahr für Jahr weiterentwickelt und etabliert habe. Ich werde auch weiterhin alles einbringen, um diesen erfolgreichen Weg fortzuführen."

Für wieviele Jahre Höler seinen Vertrag beim SC ausdehnte, wurde vom Verein wie üblich nicht kommuniziert. Letztmals setzte Höler seinen Namenszug im Januar 2020 unter einen Vertrag in Freiburg.