"Jahr für Jahr außergewöhnlich": Bochum verlängert mit Losilla

Der VfL Bochum hat eine wichtige Stütze um ein weiteres Jahr gebunden. Anthony Losilla verlängert seinen Vertrag.

Bleibt dem VfL Bochum weiterhin in der Abwehr erhalten: Anthony Losilla. IMAGO/eu-images

Bereits seit 2014 läuft Losilla im Trikot der Bochumer auf, bestritt seitdem 325 Pflichtspiele, darunter 80 Partien in der Bundesliga und 223 Spiele in der 2. Bundesliga (43 Scorerpunkte). Sein Vertrag wäre nach der Saison abgelaufen, doch ein Abschied kam für die Verantwortlichen des VfL nicht in Frage.

"Totos Leistung ist Jahr für Jahr außergewöhnlich und kann nicht hoch genug gewürdigt werden", wird Geschäftsführer Sport Patrick Fabian auf der Website der Bochumer zitiert. "Wir sind stolz, solch eine Persönlichkeit in unseren Reihen zu wissen."

Losilla will so lange spielen, "wie es mein Körper zulässt"

Trotz des fortgeschrittenen Fußballeralters hat der 37-Jährige noch einiges im Tank: "Ich habe immer gesagt, dass ich so lange spielen möchte, wie es mein Körper zulässt", so Losilla, "mittlerweile bin ich der zweitälteste Feldspieler der Bundesliga, ich hätte nicht gedacht, dass ich eines Tages so eine Marke erreichen würde."

Klassenerhalt ist das große Ziel

Der Abräumer, der im Sommer ein komplettes Jahrzent in Bochum abschließt, freut sich, "dass ich als Spieler in ein elftes Jahr gehen kann". Losilla peile an, "dass wir auch im kommenden Jahr als Erstligist spielen werden. Vielleicht bin ich dann sogar der älteste aktuelle Bundesligaspieler." Aktuell ist der seit dem heutigen Donnerstag 40 Jahre alte Frankfurter Makoto Hasebe der älteste.

Am Samstag wird der 37-Jährige direkt wieder gefragt sein, wenn mit dem VfB Stuttgart die drittbeste Offensive der Liga im Vonovia-Ruhrstadion zu Gast ist (ab 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann geht die Mission Klassenerhalt in die nächste Runde.