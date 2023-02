Jahn will Revanche: "Haben eine Rechnung offen"

Der SSV Jahn Regensburg hat nach drei Niederlagen das erste Lebenszeichen im neuen Jahr von sich gegeben. Am kommenden Freitag in Karlsruhe geht es auch um Wiedergutmachung.

Während der KSC vor dem Heimspiel gegen Regensburg am Freitag (18:30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem gehörigen Selbstvertrauen von zwei Dreiern in Folge daher kommt, sieht es bei den Bayern anders aus.

Das 1:1-Remis gegen Hannover ist nach vier Niederlagen in Folge der kleine Hoffnungsschimmer, der im intensiven Abstiegskampf den nötigen Antrieb verleihen soll.

Das Vertrauen in die eigene Stärke ist vor der Partie im Wildpark zumindest wieder da. "Das muss dir einen Schub geben. Jeder hat gesehen, dass da Leben drin ist und wir in der Lage sind, es mit jedem aufzunehmen", lautet die Kampfansage von Trainer Mersad Selimbegovic.

Wir müssen in jedem Spiel punkten. Maximilian Thalhammer

Der Glaube an die eigenen Stärken ist auch dringend nötig - hatte der Jahn doch im Hinspiel eine heftige Abreibung von den Badenern (0:6) kassiert. Dieses spielt laut dem Coach in den Köpfen der Jahn-Elf keine Rolle mehr. "Für dieses Spiel hat der KSC auch nur drei Punkte gewonnen", sagt der Bosnier.

In eine andere Kerbe schlägt da Mittelfeldspieler Maximilian Thalhammer. "Wir haben eine Rechnung offen", so der 25-Jährige in einem von Verein veröffentlichten Video. Generell scheine in Regensburg jeder den Ernst der Lage erkannt zu haben. "Jedes Spiel ist jetzt wichtig. Egal, welcher Gegner kommt", fügt Thalhammer an. Um mit einer Forderung das Schlusswort zu setzen. "Wir müssen in jedem Spiel punkten."